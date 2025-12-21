ジョイフル×ONE PIECEコラボ第2弾！期間限定メニュー登場

ジョイフルがTVアニメ『ONE PIECE』とのコラボキャンペーン第2弾を実施します！2025年12月23日（火）から2026年1月13日（火）までの期間限定で、ジンベエやロビン、チョッパーをテーマにしたオリジナルメニューが登場。さらに、特別ノベルティやSNS企画も盛りだくさん。ご家族や友達と一緒に、美味しさと楽しさ満載のコラボを楽しんでください♪

ジンベエやロビンがテーマ！限定メニューをチェック

魚人空手の瓦割り和風ハンバーグ

第2弾のジョイフル×『ONE PIECE』コラボメニューは、アニメのキャラクターをイメージした美味しい料理が勢揃い！

ジンベエの「魚人空手の瓦割り和風ハンバーグ」では、てりやきソースとわさびドレッシングのピリッとした風味が楽しめ、価格は1,252円（税込）です。

ハナやかモッツァレラサーモンサンド

ロビンの「ハナやかモッツァレラサーモンサンド」は、華やかなサーモンと食材で、ロビンの好きな「コーヒー」とも相性抜群。

価格は1,065円（税込）です。

桜舞うホットケーキプレート

チョッパーの「桜舞うホットケーキプレート」は、ピンク色のクレープ生地と桜の花びらが舞い散る美しいデザート。価格は768円（税込）です！

この機会に、キャラクターたちの名シーンを思い出しながら楽しんでください♡

オリジナルオードブルやノベルティで特別なひとときを

キャンペーン中は、ジョイフルの「ONE PIECE×ジョイフル オリジナルオードブル」を注文すると、特製ノベルティがもらえるチャンス！

オードブルの購入で、ランダムで「オリジナルコースター」が先着44万枚限定でプレゼントされます。

また、公式SNSでの投稿キャンペーンも実施中。コラボ商品画像を投稿することで、描き下ろしのトートバッグやオリジナルプレートが抽選で当たります。

さらに、アプリやLINEでのレシート応募キャンペーンでは、豪華なアクリルスタンドやオリジナル壁紙がゲットできるチャンスもありますよ♪

店舗ラッピングや特別イベント！SNSでシェアしよう

全国のジョイフルでは、期間中「ONE PIECE」デザインの特別店舗ラッピングが施されています。特に熊本市内では「ラッピング電車」が運行中で、これも見逃せません！

店舗や電車で見かけたら、ぜひSNSにシェアしてみて。さらに、キャンペーンCMも放送され、毎週日曜日にアニメ放送中のCMをチェックできます。

こんなスペシャルな体験を、家族や友人と一緒に楽しんでください♪

ONE PIECEとジョイフルで、特別なひとときを！

ジョイフルと『ONE PIECE』のコラボ第2弾は、限定メニューや特製ノベルティ、SNS企画など、ファン必見の内容盛りだくさん。

期間中は、ジンベエやロビン、チョッパーをテーマにした美味しい料理を楽しみながら、特別なひとときを過ごせます。

ジョイフルの店舗やオンラインで、ぜひこのチャンスをお見逃しなく！楽しいキャンペーンで、素敵な思い出を作ってください♡