男子第76回女子第37回全国高校駅伝は21日、京都市のたけびしスタジアム京都発着で行われる。20日は同市内で監督会議や開会式が行われ、女子で昨年優勝の長野東・田畑陽菜主将（3年）が選手宣誓を行った。女子800メートルの日本記録保持者で東大阪大敬愛の久保凛（3年）は、昨年と同じ2区（4・0975キロ）でエントリー。野口雅嗣監督は「最後の駅伝ですし、プレッシャーで縛られることなく伸び伸びと楽しんでもらえれば」と話した。大会は男女とも各都道府県の47代表校に、地区大会を勝ち上がった11校を加えた58校が出場する。

≪男子 鳥取城北・赤池監督「ワクワクするチームできた」≫

○…男子で2年ぶり9度目の出場となる鳥取城北の赤池健監督は「この子たちはどれくらいで走るんだろうというようなワクワクするチームができた」と話した。昨年2位の大牟田（福岡）でヘッドコーチを務めていたが、今年4月に鳥取城北の監督として転任したことに合わせ、エースの本田桜二郎（3年）らほとんどの部員が集団転校。指揮官は「ギクシャクしたのは最初の1カ月くらい。あとは月日がたつにつれて、駅伝チームになったという集大成が今だと思う」と期待した。