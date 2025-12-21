◆サッカー ＳＢＳ杯国際ユース 静岡ユース２―１Ｕ―１８豪州（２０日、藤枝総合運動公園サッカー場）

静岡ユースがＵ―１８豪州を２―１で破った。前半２分にＦＷ釜下諒（東海大静岡翔洋３年）が先制点を奪うと、同１３分のセットプレーでＭＦ石塚蓮歩（磐田Ｕ―１８、３年）がゴールを決めた。２１日はＵ―１８スペインと対戦する。

静岡ユースが先制パンチで波に乗った。決めたのは今大会初先発の釜下だ。前半２分のＣＫのこぼれ球を逃さず蹴り込み、「自分の得意の形です」と白い歯を見せた。

チームにはＪ１清水やＪ２磐田に昇格が決まっている「プロ内定」の選手がズラリ。「そんな中でチャンスをもらい、どんなプレーをするか常に考えていた」という。後半１６分にはＭＦ土居佑至（清水ユース、３年）のパスを受けてシュート。惜しくもポストを直撃したが、プリンスリーグ東海でランキング３位（１６点）という高い得点力を見せつけた。

続いたのが石塚だ。前半１３分、ＦＫに頭を合わせてネットを揺らした。「日本語は分からないだろうと思って『ここに蹴って』と言ったら、蹴ってくれた」とキッカーのＭＦ伊藤誓良（磐田Ｕ―１８、３年）に感謝した。

２人は守備でも連動。前線から全速力でボールを追いかけ、プレッシャーをかけてミスを誘った。「きつかった。でもＳＢＳカップという歴史のある大会で結果を出せて良かった」と釜下。２１日のスペイン戦でもピッチを走り回り、その経験を大学でのサッカー生活に生かす。（里見 祐司）