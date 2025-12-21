明治という時代は、制度が変わっただけではない。暮らし方も、働き方も、正しさの基準も、昨日までの常識が音を立てて崩れていくような時代だ。NHK連続テレビ小説『ばけばけ』は、怪談を愛する松野トキ（髙石あかり）が、異邦人の夫とともに“何気ない日々”を歩いていく物語を真正面から描いている。

その中心にあるのが、トキが育った松野家だ。没落士族の家で、生活は決して安泰ではない。それなのに、松野家の場面には不思議な息ができる感じがある。トキが“トキのまま”でいられる。視聴者にとっても、思わず戻りたくなる場所だ。松野家は、時代の変化に飲み込まれそうなトキが、自分を見失わずにいられる帰る場所になっている。

松野家の魅力は、何より家族のあり方そのものにある。養父・司之介（岡部たかし）は新時代の事業に挑んでは空回りし、養母・フミ（池脇千鶴）は怪談や神話を暮らしの言葉として語り、祖父・勘右衛門（小日向文世）は古い様式を手放さずに生きている。誰もが時代の波にうまく乗れているわけではない。それでも、松野家には失敗してはいけないという空気がない。失敗を責めるより先に、みんなで受け止めて、笑いに変えてしまうからだ。だから家の空気が重くならない。

この雰囲気がトキにとって決定的だったのだろう。頑張り続けなくてもいい。理屈で自分を説明しなくてもいい。怪談が好きなら、好きと言っていい。松野家の団欒は、立派な話し合いで成り立っているのではなく、取り留めのない会話や可笑しみが積み重なってできている。脚本のふじきみつ彦が日常を重視し、会話の面白さで物語を動かしていく本作のつくりとも、その居心地の良さはきれいにつながっている。

対して、『おむすび』の米田家は、震災という大きな喪失を抱えながらも、互いを支え合い、前を向いて生きていく家族だった。家の中心にあるのは困っている人を放っておけないという倫理で、その優しさが米田家の強さになっている。誰かの痛みや小さなSOSに先に気づき、迷う前に体が動いてしまう。そうした振る舞いが、家族の誇りであり、日常のルールとしても根づいている。

けれど、その強さは裏返ることもある。助けることが当たり前になるほど、「弱音を吐いちゃいけない」という空気が生まれてしまう。家族にとっての正しさが明確だからこそ、立ち止まることや自分を優先することに、どこか後ろめたさがつきまとう。頑張れてしまう人ほど、限界が来るまで頑張ってしまう。結が自嘲気味に口にした“米田家の呪い”という言葉は、善意がそのまま重たさになってしまう瞬間を言い当てていた。

■『ばけばけ』松野家が大切にしていた、「語る」「聞く」「怖がる」「笑う」の時間 『虎に翼』の猪爪家は、寅子が社会の常識や偏見とぶつかりながら進んでいくうえで、いわば後ろ盾になる家だった。家の中では、娘が意見を言うことが許される。家族同士で言い合いになっても、最後は話し合いで落としどころを探す。父は寅子（伊藤沙莉）の学びたい気持ちを理解しようとし、周囲の反対や世間の目から娘を守る盾になる。猪爪家の居心地の良さは、議論すれば前に進めるという近代的な感覚に支えられていた。

ただ、その居場所は理性でできているぶん、自由とセットで説明も求められる。寅子が自分の道を選ぶほど、なぜそれが正しいのか、なぜそれが必要なのかを言葉で示し続けなければならない。社会の側が厳しいからこそ、家の中でも筋を通すことが大事になる。居場所を守るために、正しさを更新し続ける緊張感がついて回るのだ。

一方で松野家が真逆なのは、トキの怪談好きが「役に立つから」や「合理的だから」といった理由で守られていない点である。誰も説明を求めないし、正当化もしない。だからといって否定もしない。ただ一緒に笑って、怖がって、続きを待つ。理屈抜きで受け止めてもらえる。だからトキは、好きなものを好きと言い切れる。その無条件さが、彼女の“らしさ”の芯を守っている。

松野家は、トキを世の中から守って閉じ込めるための場所ではない。むしろこの家で身につけたのは、世間の基準から少し外れたものを、外れたまま受け入れる感覚だった。だからトキは、やがて異邦人の夫と出会ったときも、外国人だからと線を引くのではなく、同じ温度で向き合うことができる。怪談をきっかけに心が重なっていったのも、松野家の日々の中で「語る」「聞く」「怖がる」「笑う」という時間を大切にしてきたからだ。今、トキは松野家の延長線上で、誰かと一緒に生きるための次の居場所を自分の手で作り直している最中だ。

時代も、暮らしも、家族のかたちも変わっていく。けれど松野家がトキに残したのは、変化に合わせて自分を作り替える技術ではなく、「好きなものを好きと言っていい」という感覚だった。外の世界がどれだけ変わっても、そこだけは揺らがない。トキが自分を見失わずにいられる理由は、この家で育った確かな土台にあるだろう。（文＝川崎龍也）