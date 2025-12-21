リーズvsクリスタル・パレス スタメン発表
[12.20 プレミアリーグ第17節](Elland Road)
※29:00開始
<出場メンバー>
[リーズ]
先発
GK 1 ルーカス・ペリ
DF 5 パスカル・ストライク
DF 6 ジョー・ロドン
DF 15 ジャカ・ビヨル
MF 2 ジェイデン・ボーグル
MF 3 ガブリエル・グズムンドソン
MF 4 イーサン・アンパドゥ
MF 11 ブレンデン・アーロンソン
MF 18 アントン・シュタハ
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
FW 19 ノア・オカフォー
控え
GK 26 カール・ダーロウ
DF 23 セバスティアン・ボルナウ
DF 24 ジェームズ・ジャスティン
DF 25 サム・バイラム
MF 22 田中碧
MF 44 イリア・グルエフ
FW 10 ヨエル・ピロー
FW 20 ジャック・ハリソン
FW 29 ウィルフリード・ニョント
監督
ダニエル・ファルケ
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 26 クリス・リチャーズ
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 9 エディ・エンケティア
MF 10 ジェレミ・ピノ
MF 17 ナサニエル・クライン
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 20 アダム・ウォートン
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 44 ワルテル・ベニテス
DF 23 ジェイディー・カンボ
DF 24 ボルナ・ソサ
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 12 クリスタンタス・ウチェ
MF 21 ロマン・エッセ
MF 42 カーデン・ロドニー
MF 55 ジャスティン・デベニー
FW 86 J. Drakes-Thomas
監督
オリバー・グラスナー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります