ヘディング弾→“謝罪パフォ”の久保建英、重病の栄養士に捧げたメッセージ「僕たちは共にある」
[12.20 ラ・リーガ第17節 レバンテ 1-1 ソシエダ]
ソシエダMF久保建英が20日、ラ・リーガ第17節レバンテ戦に右ウイングで先発出場し、前半アディショナルタイム1分に開幕節以来となる今季2ゴール目を記録した。左サイドを駆け上がったFWゴンサロ・ゲデスからのクロスに反応し、完璧なヘディングシュートでゴールマウスを射止めた。
久保はゴール後、敵地に集まったサポーターに手を合わせるジェスチャーを見せ、不調が続いた今季のチーム状況への謝意を表現。さらに「EUSTI IONGO! ZUREKIN GAUDE(頑張っていこう!イオンゴ!僕たちは共にある)」と記されたTシャツを見せ、SNS上などで大きな注目を集めていた。
現地大手紙『マルカ』によると、Tシャツのメッセージはクラブの栄養士イオン・ゴメス氏に宛てたもの。同氏は「数日前に重病と診断された」といい、病に苦しむ同僚に思いを寄せた振る舞いだったようだ。また同紙は久保のゴールパフォーマンスについて「おそらく自身の不調について謝罪したものだ」と推測している。
久保は試合後、現地での取材に対応し、Tシャツでのメッセージについて「大変な苦しみを抱えているイオンに捧げたものだった」とコメント。「詳細は省くけれど、彼は私たちを含めて皆のサポートを必要としている。全てがうまくいって彼が早く笑顔で戻ってくることを願っています」と回復を願った。
大手紙『ムンド・デポルティボ』は久保の振る舞いを賞賛。「試合は引き分けに終わったが、シウタ・デ・バレンシア・スタジアムで起きた出来事は、久保の名を感動に満ちた日の象徴として残す出来事となった。ゴール、謝罪、そしてイオン・ゴメスへのジェスチャーを通じ、この日本人は自身の(ピッチ上での)貢献度だけでなく、その影響力がスポーツの枠を超越していることをあらためて示した」と伝えている。
