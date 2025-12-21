DeNAは20日、今季オリオールズ、アストロズでプレーした前レイズ傘下3Aのクーパー・ヒュンメル外野手（31）の獲得を発表した。単年契約で年俸68万ドル（約1億700万円）。今オフの外国人補強はこれで4人目で、野手は初めてとなった。

桑原が西武にFA移籍して空いた外野の穴を、スイッチヒッターでカバーする。メジャー通算4シーズンで119試合に出場したヒュンメルは、左翼でダイビングキャッチを見せるなど、気迫を前面に出すプレースタイルが持ち味だ。今季3Aでは44試合で打率.297、13本塁打、35打点をマークした。外野は蝦名、筒香、佐野、梶原、度会らがいるが、球団は17年のエリアン以来6人目となる「両打ち助っ人」の補強に動いた。

投手では今季9勝6敗、リーグ2位の防御率1.74のケイがホワイトソックスでメジャー復帰。10勝のジャクソンもロッテに移籍した。加えてバウアー、ウィックが退団。野手では24年首位打者のオースティンとフォードも球団を去った。一方で、既に左腕コックス（前ブレーブス）、右腕レイノルズ（前パドレス）に加え、右腕ルイーズ（前レンジャーズ傘下）を獲得。さらに、阪神を自由契約となったデュプランティエとも契約合意間近となっている。

異例ともいえるスピーディーな「助っ人様変わり」。就任1年目の相川新監督の下で98年以来28年ぶりリーグ優勝を、球団を挙げて狙いにいく。（大木 穂高）

◇クーパー・ヒュンメル 1994年11月28日生まれ、米オレゴン州出身の31歳。ポートランド大から16年のドラフト18巡目（全体531番目）でブルワーズ入り。22年にダイヤモンドバックスでメジャーデビューし、メジャー通算119試合で打率.163、6本塁打、24打点。マイナー通算692試合、打率.268、79本塁打、360打点。1メートル75、89キロ。右投げ両打ち。