12月31日（水）18:00〜23:30 日本テレビ系で生放送「ヒロミの大晦日リホーム」。

ヒロミがDIYのテクニックで様々なお悩みを解決していく「ヒロミリホーム」。今回は史上最大規模！ヒロミが子どもたちのため、壊れた相撲部屋を大規模リホーム。大晦日にその完成の模様を生放送する。

総勢27名の超強力助っ人・情報解禁第2弾！助っ人として、上白石萌歌＆生田斗真、篠原涼子＆小関裕太 豪華俳優陣が続々集結！

■篠原涼子＆小関裕太/11月下旬

未来の横綱を夢見る子どもたちの相撲クラブ。今秋の台風でテント屋根が壊れてしまい、土俵で練習できないお悩みに全力で向きあう。築100年以上の古民家を子どもたちが快適に過ごせるようリフォームしたい、練習に励む子どもたちのためにシャワーを作ってあげたい…など多くのお悩みに向け絶賛作業中。

難題だらけの相撲部屋の解体工事も終わった11月下旬。いよいよ子どもたちの練習場・土俵作りに着手することに。そこに、助っ人としてやってきたのが篠原と小関。篠原とは会うのが約30年ぶりというヒロミは驚き、思わず「涼子が来るようなところじゃないよ」。

連日の作業で疲れているヒロミと職人のために、2人は愛情のこもった炊き出しを作るという。メニューはカレーライスとカレーうどん。具材のカットから始める2人だが、下ごしらえが終わった所で小関が作業中のヒロミのもとへ。土俵の基礎づくりをお手伝い！

巨大な土俵（10m×12m）の基礎となる部分に、格子状に組まれた鉄筋のワイヤーで結び土俵の強度を上げていく。黙々と2人で作業していると、篠原から炊き出しの完成の知らせが届くが…小関は作業に夢中になりなかなか中断しない！そんな小関に「（作業）嫌いじゃないねあの子」と、思わずヒロミも感心。

出来上がったカレー＆カレーうどんを、篠原自らヒロミと職人さん40人に提供！一同は「うまい！」と大喜び。寒空の下の作業で疲れた体に温かいカレーが染み渡る。そして再び土俵作りがスタート！

■上白石萌歌＆生田斗真/12月中旬

築100年の古民家に入る家具作り中のヒロミの元へ駆けつけたのは、上白石と生田。生田が10代の頃から共演していたヒロミと当時の話で盛り上がる中、家具作りがスタート。

上白石と生田が作るのは相撲クラブの子どもたちが荷物を置ける棚。木材をカットし、棚の形に組み上げていく作業に2人も興味津々！この棚に取り付ける扉に、竹を切り張りして和モダンな家具に仕上げるというが…。

ここでヒロミから2人へ課題が！「白と黒、2色の竹を使って扉のデザインを考えるように」。上白石と生田は竹を並べて色を決めていく。交互がいいのか、1色がいいのか、2人は試行錯誤。色以外にも太さや曲がり具合なども様々！よりオシャレに見えるよう、大量の竹の中からベストな竹を選別していく。

使う竹が決まったら扉の板の長さに合わせてカット、さらに、鉈（ナタ）を使って縦に竹を割いていく。試行錯誤しながら割いた竹を扉の板に張り付けて完成だが…ヒロミの反応は!?

上白石と生田の想いも詰まった棚は、どんな仕上がりなのか？その模様は大晦日の放送でお披露目！

そして、この後も超強力な助っ人が参戦。子どもたちの夢をお手伝いするメンバーは一体誰なのか？お楽しみに！

■上白石萌歌 コメント

普段あまりDIYなどしたことがなかったのですが、ヒロミさんのサポートもありとっても楽しくて、新たな「好き」を見つけることが出来ました！

ナタで竹を切っている姿や、生田さんとのチームワークに注目してください！

■生田斗真 コメント

久々にヒロミさんにお会いして、学校の先生に会ったときのような気持ちになりました。笑

「ピシー！」と背筋が伸びる気持ちでした。僕もあまりDIYなど経験がなかったのですが、すごく楽しくて、いつか自分自身の物を作れるようになりたい！と思いました！

■篠原涼子 コメント

ヒロミさんにお会いできるのを、今回すごく楽しみにして来ました！

ヒロミさんやスタッフのみなさんに、美味しい美味しいおもてなしをしたいと思います。

本格的な現場でびっくりしたのですが、みなさんに美味しいご飯を作れるように頑張ります！

■小関裕太 コメント

元々物作りが好きで、小学生の頃将来の夢が「歌って踊れる大工さん」でした。笑

今回初めての作業で、地道にコツコツやるようなものだったのですが無心に、つい夢中になってしまいました。とっても楽しかったです！

■出演者：ヒロミ

■SPゲスト：生田斗真 / 阿武松部屋 / 上白石萌歌 / 小関裕太 / 篠原涼子 / 横山裕 ほか ※五十音順

