こんにちは、エクアです。過去10年の朝日杯FS勝ち馬では18年アドマイヤマーズがその後G1・2勝、21年ドウデュースが同4勝、23年ジャンタルマンタルが現時点で同3勝を積み重ねています。他7頭は活躍の度合いに差はあるものの、現役の24年勝ち馬アドマイヤズームも含めてG1は勝てていません。

2歳G1を勝ち馬から分析するとき、傑出個体より、そうでない方の共通項が“朝日杯FS向き適性ファクター”だと考えられます。15年リオンディーズ以降のG1勝ち・朝日杯FS1勝の馬を精査したところ、要素として最も影響が大きいのは――誕生日。

同レベルの影響力を持つ要素は「前走上がり3F最速」ですが、今回の出走馬なら半分近くが当てはまり、狙い馬を絞るのには不向き。

一方で誕生日。具体的には1、2月生まれ。2歳暮れに出走する馬の月齢は1月生まれで35カ月弱。3月だと33カ月弱。2カ月誕生日が違えば過ごした日数は6％弱違います。サラブレッドの2歳暮れは成長の余地を残していることが多く、6％の日数差は大きいのでしょう。人間でも小学生は4月生まれが何かと有利と言われます。5月生まれでこのレースを勝ったドウデュースが特異なのです。

1、2月生まれはアドマイヤクワッズとカヴァレリッツォの人気馬2頭しかいませんね…。母母父にスピード系の入った後者を上に取ります。

◎カヴァレリッツォ。

今回はどうひねっても堅そうなので割り切って手堅く。有馬記念は振り回しますので。パカラッチェ！ （Vチューバー）

◎（8）カヴァレリッツォ

○（12）アドマイヤクワッズ

▲（3）エコロアルバ

☆（10）ダイヤモンドノット

△（7）コルテオソレイユ