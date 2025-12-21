お笑いコンビ「モグライダー」の芝大輔（42）が20日に放送されたTBS系「芸人総選挙2025」（後6・51）に出演。今年10月に出版したエッセイ本に「一番お世話になっている」とした千鳥・大悟（45）のことをあまり書かなかった理由を明かした。

今年最もおもしろかったお笑いタレントを、1000人以上の芸人へのアンケート調査投票をもとにランキング化。上位50人が発表され、モグライダーが28位にランクインした。

紹介VTR後、スタジオで今年10月に初の書籍となる「煙太郎」を出版したことについて触れられた。芝は写真は全て「かが屋」の加賀翔が撮り下ろした魅力あふれるショットで90ページ超のエッセイ本だと説明した。

また「本当はもっと文章があった。お世話になった人のこととか」とし「個人的に一番お世話になってるのが大悟さんなので」と大悟との思い出を書き記すつもりだったという。

だが「大悟さんが一番分量使うかなと思ったんですけど…ほぼ暴露本みたいになっちゃうので」と書くことができない思い出ばかりだったとし「それをごっそり削って写真で埋めた」と明かしてスタジオを笑わせた。