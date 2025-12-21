ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」が20日、東京ドームで、自身最多の55万人を動員した5大ドームツアーの最終日を迎えた。高さ20メートル、重さ100トンの巨大セットが30メートル以上も花道を移動するド派手な演出などで沸く中、ヒット曲「ライラック」など23曲を披露した。

「絶世生物」を歌唱した時だった。後方に控えていた巨大セットがゆっくりと動き出した。それはツアーテーマでもある「バベルの塔」。会場の声はどよめきから歓声に変わり、レーザー光線や火柱を噴出する塔の上には赤いマントを羽織った王様姿で歌う大森元貴（29）の姿があった。その瞬間、会場を一気に支配。「どうぞこの世界を楽しんで」とニヤリと笑った。

ドーム内を古代国家バビロンに見立てて世界観を作った。ダンサーらは100人以上。会場内の案内スタッフも衣装を着用するほどの徹底ぶり。まるでテーマパークのような空間で、予算も人員も規格外だ。

史上初めて国内のサブスクリプション（定額聴き放題）の再生回数が100億回を突破するなど、日本の音楽シーンをけん引し続けている。来年1月1日からはフェーズ3に突入。大森は「良いと思えるものを真摯（しんし）に作ることが恩返し。フェーズ3もどうぞよろしく！」と呼びかけた。ギターの若井滉斗（29）は「次はどんな楽しいことをしようかな」、キーボードの藤澤涼架（32）も「フェーズ3ではミセスのことを深く知ってもらいたいな」と呼びかけた。