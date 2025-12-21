「フィギュアスケート・全日本選手権」（２０日、国立代々木競技場）

男子フリーが行われ、２０２２年北京五輪銀メダリストで、ショートプログラム（ＳＰ）首位の鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝が大会２連覇で２大会連続五輪代表に決定した。２位に佐藤駿（エームサービス・明大）、３位に三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）が入り、五輪代表入りを濃厚とした。ペアのＳＰは三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が首位に立った。アイスダンスのリズムダンス（ＲＤ）は吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）がトップ。２１日は女子、ペア、アイスダンスのフリーを実施し、全４種目の代表が発表される。

佐藤がＳＰ５位からの逆襲で２位に入り、初の五輪代表入りを確実にした。正式な発表は２１日のため喜びは控えめだったが、表彰式では男泣き。「やり切れた。選考条件を満たすことができてよかった。あとは結果を待つだけ」。取材エリアでは、ほっとした表情とともに笑みがこぼれた。

修正力が光った。前日のＳＰでは、得意の４回転ルッツが３回転になるミスが出たが、この日はクリーンに着氷。今季は大崩れしない精神面の強さが際立つが、成長の要因に挙げるのはＧＰファイナルで世界歴代最高得点を出したイリア・マリニン（米国）の次に演技したこと。「３３０点に比べたら（全然）。割り切っていけた」。怪物との戦いが飛躍につながっていた。

初の五輪切符をつかんだ２１歳。ＧＰファイナル３位の有望株が、イタリアの地で表彰台を狙う。