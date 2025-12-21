「フィギュアスケート・全日本選手権」（２０日、国立代々木競技場）

男子フリーが行われ、２０２２年北京五輪銀メダリストで、ショートプログラム（ＳＰ）首位の鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝が大会２連覇で２大会連続五輪代表に決定した。２位に佐藤駿（エームサービス・明大）、３位に三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）が入り、五輪代表入りを濃厚とした。ペアのＳＰは三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が首位に立った。アイスダンスのリズムダンス（ＲＤ）は吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）がトップ。２１日は女子、ペア、アイスダンスのフリーを実施し、全４種目の代表が発表される。

五輪切符はがっちりと手中に収めた。鍵山が２連覇で五輪代表入り。それでも、納得のいかない演技には悔し涙を流した。「率直に言うとまだまだ弱い。この試合は通過点。オリンピックでは悔いのないようにしたい」。２２歳が目指す境地は、ミラノにこそある。

リンクのど真ん中を勢いよく滑り出した。４回転サルコー、４回転トーループはＧＯＥ（出来栄え点）４点超えの完璧な出来。ただ、他のジャンプは転倒するなどのミスもあり「情けない姿を見せてしまった」と苦い表情を浮かべた。

親子での全日本連覇を達成。リンクサイドでいつものように見守った父・正和コーチは愛息が目の前で結果を残したことに「キスクラでは父親目線で見ちゃいましたね」と優しく笑った。同じ道をたどってきたからこそ、悔しさも分かる。「今日はねぎらいの言葉だけ。良いクリスマスと正月を迎えたい」。愛情深く包み、ともに歩む。

４年前と立場が違うことは自覚している。羽生結弦さんら先輩の背中を追い「五輪に出る」ことが目標だった北京五輪。しかし、エースと呼ばれる今は「信頼されるスケーターになりたい。後輩たちに負けていられない」と、先頭に立って日の丸を背負う覚悟がにじんだ。

「オリンピックは夢みたいな舞台。全力を尽くして後悔がないように。自分が持っている全てを出し切れるように」。悲願の五輪金メダルへ。鍵山優真の新たな物語がここから始まる。

◇鍵山優真（かぎやま・ゆうま）２００３年５月５日、横浜市出身。星槎国際横浜高を経て、中京大に在学中。２０年冬季ユース五輪王者。２２年北京五輪で個人、団体ともに銀メダルを獲得した。全日本選手権を２４、２５年に連覇。世界選手権は２１、２２、２４年に２位。ＧＰファイナルは２４、２５年に２位。五輪２度出場の父・正和氏と１４年ソチ五輪女子銅メダルのカロリナ・コストナーさん（イタリア）に師事する。１６０センチ。