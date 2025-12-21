「フィギュアスケート・全日本選手権」（２０日、国立代々木競技場）

男子フリーが行われ、２０２２年北京五輪銀メダリストで、ショートプログラム（ＳＰ）首位の鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝が大会２連覇で２大会連続五輪代表に決定した。２位に佐藤駿（エームサービス・明大）、３位に三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）が入り、五輪代表入りを濃厚とした。ペアのＳＰは三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が首位に立った。アイスダンスのリズムダンス（ＲＤ）は吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）がトップ。２１日は女子、ペア、アイスダンスのフリーを実施し、全４種目の代表が発表される。

「りくりゅう」が“世界最高得点”で首位発進を決めた。三浦が６分間練習で左肩を脱臼するアクシデントがあったが、世界王者の執念を見せつけた。三浦は「ハプニングもあったけど、切り替えて挑むことができた」と、うなずいた。

経験が生きた。木原も「心臓が止まるかと思った」というほどの事態だったが、昨年のＧＰファイナルでケガをした過去を無駄にはしない。「積み重ねてきたものがある。自分たちは成長していると話した」と、リンクに立った。

曲が始まると、一気に観客を２人の世界に引き込んだ。ジャンプなどの技も全て決め、課題だったスピンも最高評価のレベル４。演技後、三浦は安堵（あんど）の涙がこみ上げ、フリーに向け「肩の状態を悪くしないように、自分たちがやってきたことを出せたら」と力を込めた。