「フィギュアスケート・全日本選手権」（２０日、国立代々木競技場）

男子フリーが行われ、２０２２年北京五輪銀メダリストで、ショートプログラム（ＳＰ）首位の鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝が大会２連覇で２大会連続五輪代表に決定した。２位に佐藤駿（エームサービス・明大）、３位に三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）が入り、五輪代表入りを濃厚とした。ペアのＳＰは三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が首位に立った。アイスダンスのリズムダンス（ＲＤ）は吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）がトップ。２１日は女子、ペア、アイスダンスのフリーを実施し、全４種目の代表が発表される。

ループ、サルコー、トーループ、冒頭から続く４回転を全て降りると心の中で叫んだ。「行っただろ！」。表彰台を逃せば五輪消滅と崖っぷちで今大会を迎えた三浦が、ＳＰから会心の演技を披露して３位に入った。選考条件を満たし初の五輪切符は有力。「メダルは初めて。努力の分だけうれしい」と実感を込め、去り際には「本当にうれしい…今日は寝られないっすよ」と笑顔を見せた。

４歳の夏、都内で開催されたスケート教室への参加をきっかけに競技を開始。バレエ、水泳など他のスポーツも並行して習っていたが、氷上で舞う楽しさに魅了されてフィギュアスケートにのめり込んだ。

今季序盤は昨年負傷した左太もも痛に苦しんだが、完治した今秋からトーループの練習を解禁して復調した。ジュニア時代からの旧友の鍵山、佐藤からは「五輪一緒に行こう」とオフ期間から励まされ、「この２人に励まされて行くしかない」と奮起してきた。

「こんなドラマみたいなことあるんですね。ジュニアから戦って仲良くなって夢みたい」と三浦。２０歳の大学生が五輪切符をたぐり寄せた。