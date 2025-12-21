◆フィギュアスケート 全日本選手権 兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会 第２日（２０日、東京・代々木第一体育館）

男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位から出た鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝が１８３・６８点、合計・２８７・９５点で優勝。父の正和コーチ（５４）と史上初の父子連覇を達成し、父に並ぶ２大会連続の五輪代表に内定した。ＳＰ５位から出た佐藤駿（２１）＝エームサービス・明大＝が１８８・７６点、合計２７６・７５点で２位。逆転の表彰台で五輪切符当確となった。ペアＳＰは三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が“世界歴代最高”の８４・９１点で首位発進。最終日の２１日は女子、ペア、アイスダンスのフリーを実施し、全４種目の代表が発表される。

父との偉業も鍵山は悔しさに泣いた。ジャンプでミスが出たフリーは佐藤に次ぐ２位。ＳＰのリードで、９３年に３連覇した正和コーチと史上初めて父子で連覇を達成したが「まだまだ、弱いなと。全部、出し切れなかったのが悔しかった」。日本男子のエースとして、２大会連続五輪は一発で決めた。そして、課題も次に持ち越した。

冒頭から続けて４回転ジャンプを決めたがアクセルが１回転に。後半の４回転トウループは転倒し「そこが悔しくて。感情に出てしまった」と唇をかんだ。「優勝にふさわしい演技ができなかった」と反省の弁。それでも、正和氏は「全日本は特別」と優勝の価値を説いた。１歩近づいた息子が「うれしい」と言えば、父も「うれしい限り」と、素直な胸中だった。

昨季の全日本で初優勝。演技後、正和氏は涙した。「賞状があるのは日本だけなので」と額縁に入れ「毎日、眺めていますよ。当たり前です。リビングの、ちゃんと見えるところに」。自身の現役時より当然、優真が勝った時の方がうれしいという。「親としての喜びと、教える側としての喜び、２つありますから」。孝行息子は一度だけでなく、連覇と２度目の五輪代表という喜びも父に届けた。

ミラノでは５大会連続のメダル獲得がかかる日本男子。鍵山は、五輪２連覇の羽生結弦さん、２大会連続メダルの宇野昌磨さんの背中を見てきた。「自分がその立場になった。プレッシャーや、周りの期待に応えないといけないと思っている」。偉大な先輩の存在感は大きいが、次は自分が初出場２人と共に日の丸を背負う番だ。「ただ、高みを目指して頑張るだけ。チャレンジャーとして、挑みたい」。追い求めるエース像は、ミラノでの滑りで証明する。（大谷 翔太）

◆フィギュアスケート全日本選手権の父子Ｖ ２０１０年に、小塚崇彦が史上初めて父・嗣彦さんに続く全日本Ｖ。２４年大会で、鍵山が１４年ぶりに２組目となる正和さんとの父子優勝を達成した。２５年には大会初の父子連覇達成で、父子２大会連続五輪代表内定となった。

◆鍵山に聞く

―キス・アンド・クライでの涙の理由。

「本当に悔しすぎて。優勝できたことよりも、弱いなというのが、感情であふれ出てきちゃって。表では泣きたくなかったけど、パーって出てきちゃった。今の実力だと思うし、もっと頑張らなきゃいけない」

―父との偉業について。

「正直、全然意識していなくて…うれしいんですけども。結果は、結果で素直に受け止めたい」

―佐藤、三浦と３人で表彰台に上がったこと。

「シニアに上がってからは３人で『五輪に行こうね』と会う度に話してきた。ミラノシーズンに３人で表彰台に乗れたことは大きな意味がある」

―ミラノ五輪へ。

「ショート、フリーでノーミスの演技をすることが一番の目標。まずは結果よりも、自分がやりたいパフォーマンスを全力でできるように頑張りたい」

◆鍵山 優真（かぎやま・ゆうま）２００３年５月５日、神奈川県出身。２２歳。５歳から競技を始める。１９年１２月の全日本選手権でジュニアながら３位。２０年ユース五輪で金メダル。同年の四大陸選手権でジュニアで銅メダル。シニア転向後初出場の２１年世界選手権で銀メダル、２２年北京五輪で銀メダル。２４年全日本選手権制覇。父は９２年アルベールビル、９４年リレハンメル両五輪に出場し、９３年に全日本３連覇の正和さん（５４）。