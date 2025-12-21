ロッテの鈴木と中森が、中山競馬場で開催された「スペシャルトークショー＆サイン入りグッズ抽選会」にゲスト出演した。この日の中山メインレースは「ターコイズステークス」。鈴木が1番人気のウンブライル、中森は10番人気のソルトクィーンを1着予想した。結果はウンブライルが12着。ソルトクィーンは惜しくも3着に終わったが、実は中森は単勝だけでなく、複勝も購入しており、自身の馬券初購入で初的中となった。

中森は3日に一般女性との結婚を発表したばかり。トークショーでは「プロポーズとかはしてなくて、一緒に指輪買いに行って、ご飯行って…」と秘話も披露した。午（うま）年の来年は年男。今季は球宴前に腰を痛めて離脱したが「来年はソルトクィーンのように最後まで走り抜きたい。2026年シーズンは中森のシーズンだったと言われるように。馬車馬のように頑張ります」と力強かった。（大内 辰祐）

《「逃げ馬も好き」鈴木突っ走る!》鈴木は小学生時代に美浦トレセンのある茨城・美浦村に住んでおり、騎手の木幡育也と同じ少年野球チームでプレーしていたことを明かした。今季は29試合の登板に終わり「チームも個人的にも悔しい思いをした」という左腕は久しぶりの競馬場でリフレッシュ。来季に向け「逃げ馬も好きなので開幕から突っ走って、そのまま逃げ切りたい」と意気込んだ。