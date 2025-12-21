ボクシング世界４階級制覇王者でＷＢＡ世界バンタム級９位の井岡一翔（３６）＝志成＝が２０日、都内の所属ジムで公開練習を行った。バンタム級転向初戦で、大みそかにＷＢＡ挑戦者決定戦として同１１位マイケル・オルドスゴイッティ（２４）＝ベネズエラ＝と戦うが「５階級制覇に挑戦するだけでも大きなこと」と、胸を高鳴らせた。

１７日には同級王者の堤聖也（２９）＝角海老宝石＝が元世界５階級制覇王者ノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝を激闘の末に撃破。井岡は「ドネア選手は前半、全盛期をほうふつさせる動きで驚いた。希望をもらった」と刺激を受け、「終盤失速したが、あの年齢であれだけの動きをして、自分も３６歳なのでまだまだ頑張れる気持ちになった」とうなずいた。

勝った堤には「彼の気持ちの強さ、忍耐力、粘り強さ、すごさを感じた」と感服。大みそかに勝てば挑戦権を手にできるが、ＷＢＣ同級王者・井上拓真（２９）＝大橋＝にも熱視線を送っており「拓真選手とも戦いたいし、堤選手も（今回）評価を高めたので戦いたい。僕はどちらにしろ挑戦者。どちらとも戦えたら」とラブコールを送った。