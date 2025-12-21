◇フィギュアスケート全日本選手権第2日（2025年12月20日 東京・国立代々木競技場）

来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねて行われた。2位の佐藤駿（21＝エームサービス・明大）も代表入りを確実とし、3位の三浦佳生（20＝オリエンタルバイオ・明大）も前進した。21日の全種目終了後に代表発表が行われる。

演技を終えた三浦佳は何度も拳を握った。五輪を確実とする3位。銅メダルを胸にかけると、ずしりと重みを感じた。「自分の努力の分だけ、重みが詰まっているのかな」。言葉に実感を込めた。

冒頭に大技の4回転ループを決め、勢いに乗った。合計261・18点。SP2位から順位は落としたが、全体をまとめて表彰台を守った。五輪代表を争う大一番で、大会自己最高成績を叩き出した。

今季苦しんだ左足のケガが11月のGPシリーズ後に完治。「リミッターを解除した」と、猛練習を積んできた。ジュニア時代からしのぎを削った鍵山、佐藤から「一緒に五輪に行こう」と言われていたという。その3人で表彰台に立ち、「漫画みたい」と笑顔で言った三浦佳。21日の吉報を待つ。

▽フィギュア五輪への道 各3枠の男女は今大会の優勝者が自動的に代表に決まり、残る2人は総合的に選出。2人目は全日本の2、3位、GPファイナルの日本勢上位2人（男子は鍵山と佐藤、女子は中井と坂本）、今季ベストスコア上位3人から決め、上記基準を満たして選考から漏れた選手と世界ランク上位3人などから3人目を選ぶ。2枠のペアは全日本1、2位と、全日本終了時のシーズン最高得点などを基に選考。団体のみのアイスダンスはペアと同じ基準を適用する。