「ラグビー・全国大学選手権・準々決勝、京産大２６−２４東海大」（２０日、ヤンマースタジアム長居）

準々決勝４試合が行われ、京産大（関西２位）がラストプレーでの劇的な逆転劇で、東海大（関東リーグ戦１位）を２６−２４で撃破した。５連覇を目指す帝京大（関東対抗戦４位）は筑波大（同２位）に３６−０で快勝。早大（同３位）は天理大（関西１位）を２６−２１で、明大（関東対抗戦１位）は関学大（関西３位）を４６−１９で下した。来年１月２日の準決勝（東京・国立競技場）は明大−京産大、早大−帝京大の対戦に決まった。

ミラクル京産大が５大会連続で４強の扉を開いた。５点を追う終了間際。自陣で激しいＦＷ戦となり、ボールを奪い取ったのは主将のフランカー伊藤森心だった。そこから敵陣に入り、残り時間は２分ほど。ＦＷでゴール前へ迫り、最後はＳＯ奈須貴大が突破し２４−２４の同点。逆転のゴールが決まった瞬間、ノーサイドの笛が響いた。

広瀬佳司監督は「実力ある慶応に勝ってチームに結束力が生まれた。このまま終わりたくないので、国立（準決勝）に行くんだという流れになっていました」と喜んだ。初陣となった１４日の慶大戦は残り３分で勝ち越されながら、終了間際のトライとゴールで４０−３６で勝利。再び、奇跡のような大逆転劇を起こした。

一般入試から主将になった伊藤は、苦しい時間帯に右腕を見つめた。テーピングに「ＹＤ ｔｏ ｔｈｅ 国立」と記してあった。「ＹＤ」とはケガで欠場した副将の吉本大悟のことだ。「大悟を国立に連れて行くのが一つの目標でした。チームがうまくいかない時でも、規律をもたらしてくれたのが彼だった」

スターはいない。広瀬監督は「今年はポテンシャルが落ちて、ここまで来られるか分からなかった」という。たたき上げの雑草軍団が起こした２度のミラクル。準決勝は関東対抗戦優勝の明大だ。初の決勝へ−。３度目の奇跡を起こしたい。