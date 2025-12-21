全国高校駅伝大会（２１日・たけびしスタジアム京都発着、男子７区間４２・１９５キロ、女子５区間２１・０９７５キロ）のエントリーリストが２０日、発表された。男子の浜松日体は２０位以内を目標に掲げた。

スタートから流れをつくる。７区間中最長１０キロの１区には県大会では４区を走った佐藤瑞城（３年）が抜てきされた。「区間２０位以内が目標。後半が得意なので７キロ過ぎから上げていきたい」と、コース攻略のイメージはできている。

昨年の思いをバネに１年間取り組んできた。１年前は大会直前に京都入りしたがインフルエンザが流行。４区で区間４４位と低迷し、走り終わった後に佐藤も罹患（りかん）していることが分かった。チームも４６位に終わり「力をまったく出せなかった。今年は荷物整理、体調管理など細かいところから意識してやっています」と、リベンジに向けてやれることはやってきた。

主将の小川志生（３年）も１年前の雪辱に燃えている。３キロ区間の５区で走った昨年はこちらもインフルの影響で区間３９位と失速。今回は４区（８・０８７５キロ）のロング区間を任された。「今年は圧倒的なエースはいない。チーム力で２０位以内を達成したい」。万全な状態でスタートラインに立つ。