全国高校駅伝大会（２１日・たけびしスタジアム京都発着、男子７区間４２・１９５キロ、女子５区間２１・０９７５キロ）のエントリーリストが２０日、発表された。３年連続出場の浜松市立はエース・大谷芽以（３年）が１区で区間１ケタ順位を狙う。

県女子長距離のエースが都大路を疾走する。浜松市立の大谷芽が、エースが集う１区で全国の強豪に再挑戦だ。昨年はトップに１分１秒離され、区間２４位に終わり、チームも２９位にとどまった。「３キロ手前でついていけなかった。今年は区間１ケタを狙いたい」と意気込んだ。

１５００、３０００メートルとも県ランキングトップ。今秋の国スポ少年女子Ａ３０００メートルでは９分７秒２１の県高校新をマークして７位入賞を果たした。１１月に京都で行われた世界大会クロスカントリー選手権のＵ２０日本代表選考会では７位。世界の切符は逃したが、格上の大学生らと走る中で、健闘した。

来春からは大学駅伝の強豪・名城大への進学が決まっている。「浜市のユニホームで走る最後のレース。悔いのない走りをしたい」。高校３年間で全国クラスに成長したヒロインが、１区でチームに流れを引き寄せる。