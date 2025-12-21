全国高校駅伝大会（２１日・たけびしスタジアム京都発着、男子７区間４２・１９５キロ、女子５区間２１・０９７５キロ）のエントリーリストが２０日、発表された。東海ブロック枠で５年ぶりに出場する常葉大菊川は池谷凜、龍尾茉那が、コンディション不良で外れた漢人ひかり主将（いずれも３年）の分まで快走を誓った。

コンディション不良で補欠に回った主将の思いを胸に、常葉大菊川の選手が全国の舞台に立つ。アンカーの５区で起用される池谷は「（キャプテンの漢人には）ここまで支えられてきた。全国の舞台を楽しみたい」と、キッパリ。２区抜てきの龍尾は「みんなで全国に行く、という気持ちで戦ってきた。自分らしい走りを見せたい」。２人の３年生が気合を入れ直した。

リーダー不在のピンチを力に変えた。夏以降、練習では漢人に代わって副将の池谷が、先頭に立って選手を引っ張った。週に１回、生徒たちだけでミーティングを開いて同じ思いを共有した。県大会の４位から東海大会ではジャンプアップ。各県１位校を除く最上位校に与えられる全国切符を３位でもぎ取った。

県大会、東海ともサポートに回った漢人主将は、「（東海では）みんな自信を持ってスタートラインに立っていた。『一緒に全国行くんだからね』って言われて、大丈夫だと思った」と振り返った。

駅伝の強豪・立命館宇治（京都）でコーチ経験のある大谷元気監督（３０）が就任して３年目。今の最上級生とは同じタイミングで学校に赴任した。「３年生になった時、都大路に行こう」。交わした約束は実現した。次の目標は、チームの過去最高１８位超え。３年生を中心にチーム一丸となって全国に挑む。（塩沢 武士）