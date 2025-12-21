お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（49）が20日に放送されたTBS系「芸人総選挙2025」（後6・51）に出演し、スタジオで元カノの名前を連呼した。

今年最もおもしろかったお笑いタレントを、1000人以上の芸人へのアンケート調査投票をもとにランキング化。上位50人が発表され、クロちゃんが30位にランクインした。

今年話題になったとして1月に放送された同局「水曜日のダウンタウン」で当時交際していたタレントのリチにプロポーズをする場面がVTRで流れた。スタジオで悲しそうな表情でVTRを見守っていたクロちゃんは「悲しいこと思い出させないで、と思いましたよ。本当に」と訴えた。

続けて「あれからリチと別れて…僕やっぱり…この…」と右ポケットからプロポーズのために購入した指輪を取り出した。箱を開けて「163万4600円の指輪…リチ!戻ってきてー」と呼び掛けた。

この呼び掛けにスタジオが笑いに包まれ、MCのバナナマン・設楽統は「いやいや…ギャグみたいに…」と指摘。同じくMCの千鳥・大悟も「リチがかわいそうやで。そんなとこで使われたら」と苦笑い。

設楽は「リチの名前出すのやめてくれる?もう」と禁止令。「なんで!?」と驚くクロちゃんに「リチかわいそうじゃん」と伝え、MCのくりぃむしちゅー・有田哲平も「新しい道をね、歩いてるから」と納得だった。

すると、クロちゃんはカメラを見つめて「リチー!リチ!もっと高い指輪買ってあげるから戻ってきて!」と諦めず呼び掛けた。これに大悟は「出すなって。名前を」、有田も「出しちゃダメって。リチさんはちゃんと真面目に生きてるから。もう出さないでって言ってんの」と振りのように忠告した。

クロちゃんはうなずきつつ、スタジオが静まるのを待った後に「リチ!リチ！リチ〜!」と“期待”に応えて叫んで爆笑させた。続けて「リチ〜!」と、品川庄司・庄司智春の「ミキティー!」を思い起こさせる叫びを披露。スタジオがさらに笑いに包まれると、設楽から「じゃあ最後に“ミキティー”ってやって」と指示されて「ミキティー!」とリクエストに応えて見事なオチとなった。