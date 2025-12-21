漫才日本一決定戦「Ｍ−１グランプリ ２０２５」が２１日、都内で開催され、テレビ朝日系（後６・３０）で放送される。準決勝を勝ち抜いた９組と、同日午後に行われる敗者復活戦１組による１０組で頂点を争う。デイリースポーツの東西担当記者が大激戦の結末を予想。西担当記者は５年連続決勝進出の真空ジェシカを本命に挙げた。

５年連続の決勝進出を果たした真空ジェシカを本命に推す。川北の独特な世界観と特異なキャラクターに目が行きがちだが、ネタもやはり一級品。同じ人力舎所属のおぎやはぎ、爆笑問題の太田光も自身のラジオでネタを絶賛するなど、周囲からの期待も高まっており、優勝への道筋が見えてきている。

対抗は３年連続決勝のヤーレンズ。２年前の準優勝から５位に沈んだ昨年。心が折れてもおかしくない状況から、当たり前のように決勝進出を果たしたのはさすがの一言。これまで行く手を阻んできた“天敵”令和ロマンが不在の中、悲願を果たす。

穴には関西勢から豪快キャプテンをイチ押し。全国的な知名度こそないが、べーやんの天然キャラは見どころ。関西では昨年準優勝で大ブレークしたバッテリィズ・エースと双璧をなしていただけに、相方・山下ギャンブルゴリラの熱量あふれるツッコミとともに、一躍脚光を浴びる可能性は大いにある。