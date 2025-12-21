◇ラグビー全国大学選手権準々決勝（2025年12月20日 秩父宮）

準々決勝4試合が行われ、関東対抗戦4位の帝京大が同2位の筑波大を36―0で破って準決勝進出を決めた。10月の対抗戦で敗れた相手を完封。対抗戦1位の明大、同3位の早大、関西リーグ2位の京産大もそれぞれ勝ってベスト4は昨季と同じ顔触れとなった。来年1月2日に明大―京産大、早大―帝京大の準決勝2試合が東京・国立競技場で行われる。

4季連続日本一の絶対王者が本領を発揮した。帝京大はPR森山飛翔（3年）が前半に2トライを決めるなど重量級FW陣がトライを量産し、ディフェンスでも力の違いを見せて完封。SO本橋尭也（3年）は「負けるイメージがなかった。FWが目の色を変えていて“次は負けないぞ”という気持ちが伝わってきた」と胸を張った。対抗戦で筑波大に敗れた反省から、スクラムに特化した練習を週2回から毎日に変更。ファーストスクラムこそ押し負けたものの、2カ月での成長を示した。

準決勝は、昨季決勝で下した早大を迎え撃つ。PR森山は「対抗戦で勝ったことを完全に忘れて、チャレンジャーの気持ちで」と気を引き締めた。