巨人・大勢投手（２６）が２０日、東京・吉祥寺エクセルホテル東急で行われたトークショーに登壇。ファンに１年間の感謝を伝えるとともに、来年３月に開幕するＷＢＣについても思いを語った。

２０２３年のＷＢＣでは、２年目ながら日本代表に選出。本戦では１次ラウンドと準々決勝以降すべての試合に出場し、決勝も７回を無失点に抑えて優勝に貢献した。

だが、直後にチームに合流すると、上肢のコンディション不良で６月末から約２か月間半、自身初の二軍暮らし。栄光と挫折を１年で味わった。「チームが本当に大事。球団も代表して出る訳なので、迷惑かけられないです。選ばれるのであれば、球団の方と話し合いながら進めていかないと。１年間健康にいることだけを考えてます」と強調し、色紙にも来年の目標に「健康」の２文字をしたためた。

一方で「僕自身の考えとしては、人生１回ですし野球人生でいろんなことに挑戦したい。選ばれるような選手になりたいなっていう常に気持ちはありますね」と出場には憧れと意欲を示し「各国を代表する選手が数多く出られる機会っていうのはなかなかない。何かすごいことが起きる予感はするので、そこにいれたら」と力を込めた。