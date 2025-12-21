阪神・桐敷拓馬投手（２６）が、富田蓮投手（２４）とともに２０日に「リアルｔｏｓｓ野球盤ｉｎ高槻市」にゲスト出演した。抽選で選ばれた小学４〜６年生５人組の５チームがトーナメントで対決。決勝で登場した桐敷は昨オフに続いてホームランを放ち「２年連続なのでよかったです。オフシーズンしかできないので、楽しかったです」と笑顔で汗をぬぐった。

今オフはハワイへのＶ旅行には参加せず、鍛錬を積んでいる。１８日には都内の施設で球の数値を徹底的に確認。「真っすぐや変化球を見てもらって。映像や自分の感覚を伝えて教えてもらったりできたので。よかったと思います」と充実感をにじませた。

体の使い方などがメインの動作解析ではなく、回転効率や回転率、球速などボールそのものにフォーカス。「新しい発見もありましたし、修正法というかドリルも見つかったので。本当に有意義でした」と振り返った。

キッカケは石井大智投手（２８）からアドバイスだったという。「大智さんから『変化球を見てもらうのもいいよ』と教えていただいて、行こうかなと。今年の（うまくいかなかった）原因をちゃんと潰せたと思う」とうなずいた。

昨季は最優秀中継ぎ賞のタイトルを獲得したが、今季は４３試合出場にとどまり納得のいくシーズンではなかった。南国でのリフレッシュより課題と向き合う時間を選んだ左腕が、来季に向けて静かに準備を進めている。