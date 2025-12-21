ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手（３１）が２０日、ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場で行われた「第３回夢道場ドリームフェスタ２０２５」に参加し、大阪桐蔭ＯＢたちとの同窓対決を心待ちにした。

２０１２年にバッテリーを組んで甲子園で春夏連覇を果たしたオリックス・森に加え、１８年甲子園春夏連覇メンバーの中日・根尾、藤原ら大阪桐蔭のスターが集結。同じグラウンドで汗を流した者同士、思い出話に花を咲かせた。「改めて頑張らないと。対戦も楽しみです」と力を込めた。

根尾とは同じセ・リーグで投げ合う可能性があり、藤原、森とは交流戦で対決するかもしれない。森との対戦は阪神時代の２０２２年６月２日・西武戦（甲子園）が最後で、右翼への二塁打を献上。「シンプルに楽しみです」と胸を躍らせ、森は「真っすぐ勝負をしてくると思う。しっかりはじけるように」と力勝負を待ち望んだ。

この日は野球少年・少女にキャッチボールなどを指導し、ホームラン対決では８スイングで３本の柵越えを披露。子どもたちの笑顔に触れ「野球をピュアに楽しめるように一年間頑張りたい」と決意した。