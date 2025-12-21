外野の定位置獲得を狙う広島・田村が、スリム化ボディーで本塁打量産を期す。

「外野手が多い中で、シーズン通して2桁本塁打を打たないと抜かすことはできないと思いますし、チームから求められている部分もあると思う。今は体重が増えすぎないように鍛えている。自分のベストとして、体脂肪を落として筋肉量を維持、もしくは増えるようにしたい」

4月5日のDeNA戦でプロ初本塁打となる代打サヨナラ弾。好発進を切ったはずが、結果的に一発はこの1本のみに終わった。今季の体重は96キロを維持してきたが、「夏が暑くてバテるのも早いなと感じた」と分析。既に10月のフェニックス・リーグ、11月の秋季キャンプで4〜5キロの減量に成功した。現在は90〜92キロを推移。「動きも良い。逆に体のキレが出て（打球が）飛んでるかもという時もあった」と手応えをのぞかせる。

この日は広島市内で中村奨、久保、佐々木とともにトークショーに参加。今オフの自主トレについて「1月6日から鹿児島で松山さんとやります」と明かし、オイシックスに打撃コーチ兼任で加入した松山と4年連続で行う。

「松山さんから新しいことを教えてもらうというよりは、秋のキャンプで福地さん（打撃チーフコーチ）といろいろやってきたものを継続する」

まずは秋から取り組むツイスト打法を完全習得。脂肪を燃やしつつ、リベンジにも燃えている。（長谷川 凡記）