Ｊ３高知の来季新監督に、Ｊ２に降格した新潟でコーチを務めている吉本岳史氏（４７）が就任する方向であることが２０日、複数の関係者の話で分かった。吉本氏は２０２２〜２４年まで高知を率いていた。９月から指揮を執っていた白石尚久監督（５０）は退任するという。

高知県出身の吉本氏は水戸や横浜ＦＣなどでプレーし、現役引退後は指導者に転じた。２０年に当時日本フットボールリーグ（ＪＦＬ）だった高知のコーチに就任し、２２年から監督となった。２４年にはＪ３初昇格に導き、高知県勢初のＪクラブ誕生に尽力したが、秋田豊氏の監督招聘（しょうへい）に伴って退任。２５年から新潟のコーチに就いた。

高知はＪ３参入１年目の今季、苦しみながらも１８位で残留。シーズン中には選手らへのパワーハラスメントを巡って秋田監督が辞任。後任として元日本代表の本田圭佑を分析官として支えた白石氏が監督に就任した。１１月にはスタッフへのハラスメント行為が疑われた山本志穂美社長がクラブから厳重注意処分を受けるなど大きく揺れた１年だったが、クラブの功労者でもある吉本氏を招いて再生を図る。