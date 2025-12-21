12月22日よりNHK総合で再放送されるNHK連続テレビ小説『マッサン』。ヒロインのエリーを演じたシャーロット・ケイト・フォックスからコメントが到着した。

本作は、国産初のウイスキー誕生を夢見る主人公・亀山政春（玉山鉄二）と、スコットランドから来日した妻・エリー（シャーロット・ケイト・フォックス）が、数々の苦難を二人三脚で乗り越えながら激動の時代を生き抜く、愛と冒険の物語。

脚本は羽原大介、音楽は富貴晴美、主題歌は中島みゆき「麦の唄」が担当。共演には、相武紗季、八嶋智人、早見あかり、西田尚美、濱田マリ、江口のりこ、風間杜夫、泉ピン子、堤真一らが名を連ねている。

再放送にあたり、エリー役のシャーロット・ケイト・フォックスは「胸がいっぱいになるほど嬉しい気持ちになりました」と喜びのコメント。「この作品は、私の人生の中で最も大きく、最も挑戦的で、そして何よりも人生を変えてくれた冒険でした」と当時を振り返り、「皆さまのおかげで、日本は私にとって第二の故郷となりました」と感謝を述べている。

■シャーロット・ケイト・フォックス（エリー役）コメント親愛なる皆さまへ「マッサン」が再放送されると聞き、胸がいっぱいになるほど嬉しい気持ちになりました。この作品は、私の人生の中で最も大きく、最も挑戦的で、そして何よりも人生を変えてくれた冒険でした。毎日が、笑いと涙、そして純粋な喜びに満ちていました。今もなお、素晴らしい共演者の皆さんのことをとても恋しく思っていますし、新しい作品で輝いている姿を拝見するたびに、心から嬉しくなります。当時まだ未熟だった私を信じ、この作品に迎え入れてくださったNHKの皆さま、そしてプロデューサーの方々に、心より感謝申し上げます。また、エリー、そして私自身を温かく迎え入れてくださった日本の皆さま、本当にありがとうございました。皆さまのおかげで、日本は私にとって第二の故郷となりました。この美しい贈り物を、もう一度ありがとうございます。心からの愛を込めて

（文＝リアルサウンド編集部）