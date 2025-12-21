ブンデスリーガ 25/26の第15節 ライプチヒとレーバークーゼンの試合が、12月21日02:30にレッドブル・アレーナにて行われた。

ライプチヒはコンラッド・ハーダー（FW）、ロムロ（FW）、ティディアム・ゴミス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレーバークーゼンはパトリック・シック（FW）、ヨナス・ホフマン（MF）、マーティン・テリヤー（FW）らが先発に名を連ねた。

35分に試合が動く。ライプチヒのクリストフ・バウムガルトナー（MF）のアシストからザベル・シュラーガー（MF）がゴールを決めてライプチヒが先制。

しかし、40分レーバークーゼンが同点に追いつく。アーサー（DF）のアシストからマーティン・テリヤー（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに44分レーバークーゼンが逆転。ネイサン・テラ（FW）のアシストからパトリック・シック（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

ここで前半が終了。1-2とレーバークーゼンがリードしてハーフタイムを迎えた。

57分、レーバークーゼンが選手交代を行う。ヨナス・ホフマン（MF）からエセキエル・フェルナンデス（MF）に交代した。

70分、ライプチヒは同時に2人を交代。コスタ・ネデルイコビッチ（DF）、ロムロ（FW）に代わりリドル・バク（MF）、アンドリヤ・マクシモビッチ（MF）がピッチに入る。

76分、レーバークーゼンが選手交代を行う。ネイサン・テラ（FW）からアクセル・タプ（MF）に交代した。

77分、レーバークーゼンは同時に2人を交代。パトリック・シック（FW）、マーティン・テリヤー（FW）に代わりクリスチャン・コファン（FW）、モントレル・カルブレス（FW）がピッチに入る。

79分、ライプチヒが選手交代を行う。ティディアム・ゴミス（FW）からティモ・ウェルナー（FW）に交代した。

83分、レーバークーゼンが選手交代を行う。アーサー（DF）からルーカス・バスケス（DF）に交代した。

89分、ライプチヒが選手交代を行う。ニコラス・サイバルト（MF）からエル・シャダイル・ビチャーブ（DF）に交代した。

後半終了間際の90+7分レーバークーゼンに貴重な追加点が入る。モントレル・カルブレス（FW）がゴールを決めて1-3。2点差に広げる。

そのまま試合終了。レーバークーゼンが1-3で勝利した。

なお、ライプチヒは90+11分にカステッロ・ルケバ（DF）に、またレーバークーゼンは30分にアーサー（DF）、87分にアクセル・タプ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-21 04:50:50 更新