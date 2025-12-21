エールディヴィジ 25/26の第17節 エクセルシオールとズウォレの試合が、12月21日02:45にファンドンヘ&デロー・スタディオンにて行われた。

エクセルシオールはギャン・デレフト（FW）、ジェロルディノ・アルマントラディング（FW）、デレンシリ・サンチェス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するズウォレはコーエン・コストンス（MF）、カイ・デローイ（FW）、タイス・オースティング（MF）らが先発に名を連ねた。

20分に試合が動く。エクセルシオールのデレンシリ・サンチェス（MF）のアシストからノア・ナウヨクス（MF）がヘディングシュートを決めてエクセルシオールが先制。

35分、ズウォレが選手交代を行う。トリスタン・ホーイヤ（DF）に代わりヤン・ファベルスキ（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半が終了。1-0とエクセルシオールがリードしてハーフタイムを迎えた。

ズウォレは後半の頭から選手交代。カイ・デローイ（FW）からディラン・ムバヨ（FW）に交代した。

48分ズウォレが同点に追いつく。シェレル・フロラヌス（DF）のアシストからライアン・トーマス（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

64分、エクセルシオールが選手交代を行う。ジェロルディノ・アルマントラディング（FW）からシモン・ボダルチク（FW）に交代した。

69分、ズウォレが選手交代を行う。タイス・オースティング（MF）からニック・フィクトインハー（MF）に交代した。

71分、エクセルシオールが選手交代を行う。レナード・ハーチェス（MF）からルイス・スハウテン（MF）に交代した。

78分エクセルシオールが逆転。シモン・ボダルチク（FW）のアシストからイラクリ・ヨーゴリアン（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、エクセルシオールが2-1で勝利した。

なお、エクセルシオールは76分にアルトゥー・ザグレ（FW）に、またズウォレは63分にライアン・トーマス（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

