【俺の顔】TBSドラマ「スクール☆ウォーズ」「不良少女とよばれて」などで知られる俳優の松村雄基（62）。80年代に演じた数々の不良役のイメージが鮮烈だが、実際は生徒会長を務めるほどの優等生だった。年齢を重ね“こわもて”の顔はすっかり優しくなったように見えたが、演技について語る目の光は、当時を思わせるギラつきを感じさせた。（吉澤 塁）

力強くつり上がった眉や、目力はあの頃と変わらない。だが、キャリアを重ねて刻まれたしわが、優しく柔らかい表情をつくっていた。

そこに「スクール☆ウォーズ」で演じた“川浜一のワル”大木大助の激しさはなかった。「不良少女と呼ばれて」の東京流星会会長・西村朝男の射るような目つきもなかった。記者が「不良のイメージと全く印象が違いますね」と水を向けると「その言葉うれしいです。役者冥利（みょうり）に尽きます」とはじけるような笑顔だ。

中学生の時、友人の紹介で芸能事務所の社長を紹介され俳優の世界に飛び込んだ。ただ当時はドラマや映画もほとんど見ておらず、全く興味がなかった。「日中国交正常化から間もない時期で、夢は中国語の通訳者だったんです。辞典を買って勉強していました」と優等生らしい学生生活を明かした。

「社長との話も全部平行線に終わった。でもその社長が家に来てくださって祖母と話したんです。そうしたら祖母から“やりなさい”と言われ、その鶴の一声で僕の人生が決まりましたね」。幼い頃に両親と離れ、厳格な祖母との2人暮らし。「中学時代の僕にとって祖母は絶対。内心やりたくありませんでしたが、断ることはできません」と振り返る。

その後、劇団で演技を学び1980年のテレビ朝日「生徒諸君！」でデビュー。そこから立て続けに不良役を演じることになったが、根が真面目な学生だけに苦労もあった。「ケンカなんかしたことないですから。馬乗りになるシーンでは思わずズボンの裾を整えてしまい怒られました」。荒々しく相手を殴り倒すべき場面ですら出てしまう礼儀正しさ。「祖母から座る時の所作を指導されていたので染みついていたんですよ」と頭をかいた。

今では笑い話だが、撮影現場では何度も怒号が飛んだ。「元々俳優に興味がなかったしやめたいとも思いました。でも負けず嫌いで、できない自分にも、怒られることにも腹が立っていた。その気持ちだけで俳優を続けることができました」。当時は朝から晩まで撮影が続き台本も1日で覚えなければいけない時代。それでも必死に現場に食らいついた。

そのうちに演じることが楽しくなってきた。「祖母から剣舞を習っていたので、けんかシーンも踊りのように楽しみました。そして何より、自分と全く違う人物を演じられるのが魅力ですよね」。映像作品はもちろん、今では舞台での生の芝居も大切にしている。「劇団で勉強していましたから。みっちり稽古をして芝居をぶつけられる。ぜいたくな時間です」

それでも俳優としては道半ばという。舞台で共演した若尾文子（92）の芝居が忘れられない。「公開稽古では宣伝用の写真が撮られる。演技中にどうしても変な顔になる瞬間もある。でも若尾さんはいつどんな時に撮影されてもキマっている。文字通り“絵になる”とはこういうことかと思いました」。その境地を目指して今も芝居の道を突き進む。だが演じれば演じるほど、理想からは遠のくとも感じている。

ただ熱量は年齢を重ねるごとに募っていく。「役のオファーが来る限りは現役。まずは5年後、デビュー50周年を目指したい」。そう話すと、その目に鋭い光が宿った。かつて不良少年として一世を風靡（ふうび）した時のようなギラギラとした迫力があった。

≪作曲家・服部良一役「恐れ多い」≫松村は舞台「わが歌ブギウギ―笠置シヅ子物語―」（東京・三越劇場、来年1月2〜20日）で作曲家の服部良一役を演じる。キムラ緑子（64）が主演で、昭和のスター・笠置シヅ子の生涯を描く物語。自身も歌手活動を行っているだけに「まさか自分が服部さんを演じるなんて。雲の上のような存在なので恐れ多いです」と緊張も高まる。服部は戦後の日本を音楽の力で勇気づけた人物。「戦後の混乱期を情熱と行動力と愛と勇気で乗り切ったパワフルな人たちの物語です。今も暗い世の中ですが、新年らしく人生の応援歌のようにお客さんに元気を届けたい」と力を込めた。

◇松村 雄基（まつむら・ゆうき）1963年（昭38）11月7日生まれ、東京都出身の62歳。「劇団俳小」のタレント育成コースで演技の基礎を学び84年「少女が大人になる時 その細き道」（TBS系で放送）以降、大映ドラマの常連に。81年に「セクシーNo.1」で歌手デビュー。現在もシャンソン歌手として活躍中。