今季限りで現役を退いた元阪神・原口文仁氏（34）が、同学年の岩崎、岩貞、梅野が企画した慰労会に出席した。それぞれの家族も交え、有名イタリアンレストラン「ベルニーニ ホノルル」で門出の乾杯。16年に及んだ猛虎人生の昔話に笑顔で花を咲かせた。

「同学年が“お疲れ様会”を開いてくれて、本当にうれしい。優勝した年に辞められることなんか、めったにない。家族みんなうれしいし、本当に幸せ」

23年の優勝旅行でも、4人による食事会は開催された。当時は原口氏も代打の神様として結果を残し、充実感漂うバカンスだったが、今年は“別れの旅”。家族や同僚と過ごす一瞬一瞬が愛おしい。

「同学年が少なくなってる中、僕もユニホームを脱ぐ。寂しい気持ちもあるが（3人が）背中で見せる姿勢が、黄金期に突入していく時に絶対必要。一年でも長く（プレーを）見せてもらいたい」

ケガや大腸ガンに打ち勝ってきた“グッチ”の信念は、後世に脈々と語り継がれる。（八木 勇磨）

《梅野長寿を全うする「一年でも長く」》

同期会の幹事を務めた梅野が、原口氏の魂を受け継ぎ、プロとしての長寿を全うする。22年には秋山や加治屋、陽川ら大勢いたチームの同期生がついに3人にまで減少。自身も来季は35歳になり、現役のリミットを意識し始める時期だが「一年でも長く、プレーヤーとして、チームに貢献しながら（現役を）続けていきたい」と決意を新たにした。