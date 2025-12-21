俳優の玉山鉄二（45）が主人公、女優のシャーロット・ケイト・フォックス（40）がその妻を演じた2014年度後期のNHK連続テレビ小説「マッサン」が22日から総合テレビ（月〜金曜後0・30〜0・45）で再放送される。シャーロットからコメントが到着した。

映画「パッチギ！」「フラガール」などの羽原大介氏がオリジナル脚本を手掛けた朝ドラ通算91作目。広島の造り酒屋の跡取り“マッサン”こと亀山政春と母国スコットランドを離れて来日した妻・エリーがウイスキー造りに挑む姿を描く。世帯視聴率の期間平均は21・1％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）をマークした。

シャーロットは放送中の通算113作目「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）でも、第13週「サンポ、シマショウカ。」（22〜26日）から本格登場。米国記者イライザ・ベルズランド役を演じる。

「マッサン」に続く番組は「ばけばけ」の再放送（月〜金曜後0・45〜1・00）。年内ラスト週のお昼は“シャーロット一色”になりそうだ。

■シャーロット・ケイト・フォックスのコメント

親愛なる皆さまへ

「マッサン」が再放送されると聞き、胸がいっぱいになるほどうれしい気持ちになりました。この作品は、私の人生の中で最も大きく、最も挑戦的で、そして何よりも人生を変えてくれた冒険でした。

毎日が、笑いと涙、そして純粋な喜びに満ちていました。今もなお、素晴らしい共演者の皆さんのことをとても恋しく思っていますし、新しい作品で輝いている姿を拝見する度に、心からうれしくなります。

当時まだ未熟だった私を信じ、この作品に迎え入れてくださったNHKの皆さま、そしてプロデューサーの方々に、心より感謝申し上げます。また、エリー、そして私自身を温かく迎え入れてくださった日本の皆さま、本当にありがとうございました。皆さまのおかげで、日本は私にとって第二の故郷となりました。

この美しい贈り物を、もう一度ありがとうございます。

心からの愛を込めて