◇WBA世界バンタム級挑戦者決定戦 同級9位・井岡一翔 《10回戦》 同級11位マイケル・オルドスゴイッティ（2025年12月31日 大田区総合体育館）

5階級制覇を目指してバンタム級に転向する井岡一翔が20日、都内で練習を公開した。WBAの挑戦者決定戦として行われる大みそかの試合に向け、肉体改造も順調。対戦を熱望しているWBA同級王者・堤聖也（角海老宝石）に対し「自分の試合をやり切って、そこにつなげたい」と前向きな姿勢を見せた。

17日の堤―ドネア戦でダウン寸前の劣勢を挽回した堤を「気持ちの強さ、耐久力、粘り強さ。彼の凄さを感じた」と高く評価。一方で、43歳のドネアからも「前半の強さは驚いた。希望をもらえる。まだ自分もできる」と36歳は刺激を受けた。

プロデビュー時のミニマム級（47・6キロ）から約6キロも重い53・5キロのバンタム級転向に向け、自身では初めてフィジカル練習を導入した。ボクシングが7割だった練習方法を「ボクシング50、フィジカル50」に変えた。「成長過程だけど、こんなに伸びしろがあると感じた」。16年、36戦のキャリアの集大成に向け、井岡の準備は進んでいる。