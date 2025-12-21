大阪で５５年ぶりの万博開催。

初の女性首相の誕生。日本の将来に期待を抱かせる話題の一方、クマの襲撃や道路の陥没など、日常が脅かされる出来事も相次いだ。

読売新聞の読者が選んだ今年の「日本１０大ニュース」の１位は、「大阪・関西万博が開幕」だった。１５８か国・地域が参加し、４月〜１０月の会期で、一般来場者数は２５５７万人に達した。

未来の技術や多様な文化に直接触れられる貴重な機会となったのではないか。多くの人々が集い、活発に交流した成果を今後に生かさなければならない。

３位の「自民党総裁選で高市早苗氏勝利、初の女性首相に」は、政治の大きな転換点だと言える。万博の開催と合わせて、日本の閉塞（へいそく）感を打破する転機としたい。

海の向こうからは、日本人が活躍する明るいニュースが届いた。坂口志文・大阪大特任教授と北川進・京都大特別教授が、ノーベル賞に選ばれた（８位）。逆境にめげずに信念を貫き、特筆すべき業績を上げたことをたたえたい。

米大リーグのワールドシリーズでは、日本人３選手が所属するドジャースが、球団初の連覇を果たした（５位）。完投に連投と、圧巻の投球を見せた山本由伸投手は、シリーズ最優秀選手（ＭＶＰ）にふさわしい活躍だった。

投打の「二刀流」が復活した大谷翔平選手も、３年連続４度目のリーグＭＶＰに輝いた。

日本のプロ野球では、読売巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さんが亡くなった（６位）。昭和の高度成長期、溌剌（はつらつ）としたプレーで多くの国民を魅了した。「ミスタープロ野球」の冥福（めいふく）を祈りたい。

時代や社会の変化を実感させる出来事も多かった。

クマが人を襲う事例が相次ぎ（２位）、４〜１１月の被害者数は、２１都道府県で過去最悪の２３０人に上った。被害の多くが市街地で発生したのは、人とクマの生活圏を隔ててきた里山が、人口減で荒廃している影響が大きい。

目に見えない場所でも、人命や生活を脅かす危険が高まっている。埼玉県八潮市で陥没した県道にトラックが転落し、運転手が死亡した事故（７位）は、下水道管の破損が原因とされる。インフラの老朽化対策は待ったなしだ。

収まらない物価高の象徴が「コメ価格高騰」（４位）だろう。政府のコメ政策は迷走している。「おこめ券」の配布は一時しのぎにもならない。長期的な視点で生産基盤の強化に取り組むべきだ。