日本経済は、企業の前向きな投資を引き出し、新たな成長への軌道を描く転換点にある。

税制で意欲ある企業を後押ししていきたい。

自民党と日本維新の会は、２０２６年度の与党税制改正大綱を決定した。高市政権が目指す「強い経済」の実現に向けて、成長を重視する施策を打ち出した。

大綱では、すべての業種を対象に、設備投資額の７％を法人税額から差し引く仕組みを設けた。半導体など「国家戦略技術」に指定する先端分野では、研究開発費の最大４０％を法人税額から控除する仕組みも導入するという。

長引く物価高に賃上げが追いつかず、国民生活は苦しい。賃上げの加速には、企業が成長して収益を高めることが欠かせない。

同時に、その収益を有効に活用することが必要だが、現状では収益が拡大しても投資に回らず、これが、経済の長期停滞の要因となっている。内部留保は６３０兆円を超えて過去最大だ。

改正に伴う設備投資減税の規模は約４０００億円に上る見通しだという。企業の攻めの姿勢を後押しする積極的な減税策を打ち出したことを評価したい。

国民が安心して暮らせる社会づくりという観点も重視すべきだ。厳しい安全保障環境を踏まえれば防衛費の増加は避けられない。

防衛財源を確保するため、所得税の１％分を新たに防衛費に回す措置が検討されていながら、先送りを続けてきた。２７年１月からの実施を決めたのは妥当だ。

東日本大震災の復興財源に充てている復興特別所得税を１％引き下げるため、当面の税負担は実質的に変わらない。防衛の安定財源の必要性について、国民の理解を得ていく努力を尽くすべきだ。

一方、「責任ある積極財政」を掲げているにもかかわらず、財源のめどがないまま減税策をずらりと並べたことは問題が大きい。

所得税の課税が始まる「年収の壁」は、国民民主党の要望を受けて１６０万円から１７８万円へと引き上げ、中所得者層の減税額も２年間限定で大幅に増やした。６５００億円の税収減となる。

厳しい財政事情を踏まえれば、物価高対策は低所得者層に重点を置くべきで公平さを欠く。

またガソリン税の暫定税率などの廃止で、国と地方で年１・５兆円の税収が減る。法人税の優遇措置の見直しで一定の財源を確保したが、まだ足りない。インフラの維持・管理の重要性が高まる中、財源確保策は徹底すべきだ。