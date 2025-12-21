伊藤みどりさんのインスタグラムに16歳・岡万佑子が登場

フィギュアスケート全日本選手権最終日の21日、東京・代々木第一体育館で女子フリーなどが行われる。19日の女子ショートプログラム（SP）で、岡万佑子（木下アカデミー）は衝撃の演技を披露して5位発進。16歳新星と写真を撮った超大物に注目が集まっている。

19日の女子SP。年齢制限によって2026年ミラノ・コルティナ五輪には出られない岡が、会心の演技を見せた。

トリプルアクセル（3回転半ジャンプ）などを完璧に決めて73.20点をマーク。堂々の5位で、フリー最終グループに名を連ねた。

SP後にインスタグラムを更新したのは、トリプルアクセルを武器に活躍し、1992年アルベールビル五輪で銀メダルを獲得した伊藤みどりさんだ。

笑顔でピースの岡とSP11位の山田恵に挟まれた、3ショットを公開。ファンからは歓喜の声などが上がった。

「みどりさんからのトリプルアクセルが今に繋がっていると思うと感慨深いですね」

「みどりさん、まゆこちゃん すごかったですね！」

「日本人女子のトリプルアクセルがたくさん見られて嬉しい」

「会場にいらしてたんですねー 私もその素晴らしい演技目撃しました！」

「みどりさん、楽しそう」

昨年の全日本選手権は16位だった岡。“みどりパワー”で上位へ羽ばたく。



（THE ANSWER編集部）