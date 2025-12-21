【しまむらのモノトーン】が高見え！ ガバッと羽織りたい♡「おしゃれジャケット」

【しまむら】で展開されている大人女性向けのブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】から、高見えする「おしゃれジャケット」をピックアップしました。マウンテンパーカーのようなカジュアルな雰囲気を楽しめるデザインと、襟付きのきちんと感が漂うジャケットは、羽織るだけでこなれた装いに引き寄せてくれそうです。おしゃれアウターを探している人は、ぜひチェックしてみて。

大人のきれいめにもカジュアルスタイルにも好相性なジャケット

【SEASON REASON by Lin.&Red】「ジャケット」\2,200（税込）

アウトドア感をほどよく抑えた、きれいめなジャケット。すっきり見えそうなのに内側はふんわり起毛素材で、冬コーデの頼れる相棒になるかも。パンツ合わせでカジュアルに振っても、スカートでフェミニンMIXに寄せても好バランス。シンプルな形なので、1着持っているとコーデの幅が広がりそうです。

デニムパンツで軽やかに仕上げた大人カジュアル

黒ジャケットを、淡いグレーニットとデニムパンツで軽やかにまとめた大人カジュアルスタイル。黒のクールさに優しいトーンのトップスを合わせることで、角のとれた柔らかな雰囲気に。バッグやシューズは、ベージュ系を合わせて全体のトーンアップを狙ってみて。ヘアバンドで視線を上に持っていくのもスタイルアップのカギ。

羽織るだけでハンサムな雰囲気を纏えそう

真っ黒すぎない、白がほんのり混じった杢調カラーが魅力のジャケット。フロントの大きめポケットがアクセントになって、シンプルなのに周りと差がつきそう。袖にはタックが入っていて、ほどよく丸みのあるシルエットが女性らしい印象に。コンパクトな丈感なので、ワイドパンツはもちろん、タイトスカートやボリュームのあるスカートともマッチするかも。

ワントーンでも重たくならない上品ブラックコーデ

ワンピースにショートジャケットを重ねた、洗練された大人のワントーンコーデ。ジャケットの杢調カラーでワントーンでまとめても重たくなりすぎず、柔らかいニュアンスに。シンプルな着こなしでも、袖のほどよいボリュームと丸みがこなれ感を演出。レオパード柄のバッグで遊び心を添えつつ、足元はローファーでキリっと引き締めてみて。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase