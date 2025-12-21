巨人・西舘勇陽投手（２３）が２０日、岩手県内で野球教室に参加。花巻東の大先輩のエンゼルス・菊池雄星投手（３４）との自主トレで得た学びを生かし、来季フル回転することを目標に掲げた。セ５球団に対し先発で未勝利の右腕は「雄星さんにいい報告ができるように」と活躍での恩返しを誓った。中山礼都内野手（２３）は都内でトークショーに参加し、開幕戦の右翼スタメン奪取を宣言。亀井外野守備兼走塁コーチの教えを胸に守備力を向上させ、定位置をつかむ。

尊敬する大リーガーから多くを学んだ。少年少女対象の野球教室に参加した西舘は今月、花巻東ＯＢの菊池と岩手県内で約１０日間の合同トレーニングを実施したことを明かした。殻を破るため、勇気を出して高校時代に数回あいさつしたことがあった１０歳上の先輩にＬＩＮＥを送って実現。「今回初めてで、オフにどういう動きをしていいかわからない中、海の向こうでもプレーされている雄星さんにどう過ごされているのかを教えていただきたいと思いました」。見て、聞いて、雄星イズムを吸収した。

《１》頭を使う １日約３時間のハードトレでまず教わったのが取り組み方。「『自分がこうなりたい』、という目的があって行動する」と各メニュー前に全ての意図を説明してもらいながら練習をすると、思考に変化が生まれた。

《２》肉体強化 菊池の強じんな体を見て「めちゃめちゃデカイ」と驚がく。メニューには「そもそもできないのもあった」と筋力差を痛感したが「雄星さんはそのあと普通にキャッチボールしてるので（笑）積み重ねを感じた」。自身は今季、右肩痛での離脱も経験。傷害予防の面でも体を大きく強くすることを勧められ「野球は上手いから。あとはフィジカル」と背中を押された。１８５センチ、８８キロの体は変わり始め、体脂肪率を落としつつ体重増に成功している。

《３》準備 キャッチボールから「投げ方とかより、投げる前段階の準備がすごい」と発見。投球動作に入る前のセットポジションの決め方などに強くこだわる姿勢を吸収した。逆に菊池からは「よくその投げ方で１５０（キロ）出るね。もっと伸ばせるよ」と助言を受けた。「フィジカルだけでなく技術、フォーム面でもまだ全然伸び代があるんだと。伸び代だけで終わるのか、モノにして変われるのかは自分次第」とこの期間を振り返った。

今季は交流戦中に先発初勝利を含む２勝。昨年阪神戦でのプロ初勝利は救援勝利で「（先発で）セ・リーグ相手に１回もまだ勝ってないので。来年は開幕からずっと」と初のローテ定着でセ・リーグ５球団をねじ伏せにかかる。２３年のドラ１右腕も来季が大卒３年目。「高卒じゃない。戦力として見られての入団」と危機感をにじませた。「野球は結果でしか（恩を）返せない。来年もまた雄星さんの自主トレに行きたい。その時に『今年こうでした』といい報告ができるようにしたい」。１年後、笑顔で雄星先輩と再会する日を思い描いた。（堀内 啓太）

◆Ｇ西舘のプロ２年間 ルーキーイヤーの昨季はリリーフで開幕１軍入り。新人では史上初の開幕から１０試合連続ホールドをマークするなど２８登板で１勝３敗１セーブ２０ホールド、防御率３．８２。プロ初先発した８月２３日の中日戦（東京Ｄ）は５回４失点で黒星を喫した。２年目も中継ぎスタートで、今季初先発した６月１１日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）で７回３失点で先発初勝利。交流戦で２連勝したが、その後右肩痛を発症し計１５登板（７先発）で２勝３敗、防御率４．２２に終わった。