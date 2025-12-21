オリックス・森友哉捕手（３０）が２０日、先輩との“ダブル復活”と再戦を誓った。ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手（３１）とともに大阪市内で野球教室に参加。交流戦での対戦を待ち望み「たぶん、真っすぐ勝負してくると思うので、しっかりはじけるように。直球しか狙わないです」と宣言した。

大阪桐蔭の同級生でもある専属トレーナーが主催するオフの恒例行事。３度目の今回は同校ＯＢが集まった。思い出話に花が咲いたが、バッテリーを組んで１２年の甲子園を春夏連覇した右腕の存在は特別だ。今季は右太もも裏などの故障で移籍３年目で最少の出場５０試合。自己ワースト１本塁打、１４打点に終わったが、復活を期す来季は今季中に日本球界に復帰した１学年上の先輩も再出発の年になる。互いの奮闘を誓い、藤浪も「シンプルに楽しみ。同窓の選手がいるのはうれしいし、改めて頑張ろうと思う」と意識した。

対戦は過去２度。２２年の交流戦で西武・森が阪神・藤浪から二塁打を放って以来、実現していない。「お互いに違う球団に行っての対戦。楽しみですね」と森。球界を引っ張る強豪の“象徴”を２人で取り戻す。（安藤 理）

◇森と藤浪の対戦 西武時代に２度、阪神との交流戦で藤浪と対戦。１８年は四球を選び、２２年は右翼線二塁打を放った。１５年の球宴では、東京Ｄの天井に直撃する一飛に倒れている。