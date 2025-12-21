楽天・三木肇監督（４８）が、来季２年目をむかえる宗山塁内野手（２２）へ高い期待を口にした。ルーキーながら開幕スタメンをつかむなど、１２２試合に出場して規定打席にも到達。打率２割６分、２７打点、３本塁打の成績を残し、パ・リーグ新人では４４年ぶりの遊撃手ベストナインを受賞した宗山へ「もう主力の選手として、チームの顔としてプレーしてもらいたいのが僕の思い」と指揮官。年齢やプロ在籍年数に関係なく、“主力の自覚”を持って戦ってほしいと語った。

シーズン中もこまめに選手たちに声をかけてきた三木監督は、秋季練習終了後に宗山と話をしたと明かした。「どうやった？ って聞いたら、最初はスピードとか環境に慣れるのに戸惑った、と（言っていた）。彼は対応力が高いから、今年経験したことを発揮してくれたら数字も必ず上がると思う」。苦しみながら１年間を戦い抜いた宗山に対し、今季以上の成績を残せると太鼓判を押した。

２年目のジンクスについて、宗山本人は「不安はない。できないことがたくさん出てきても、そこをどう克服するかだけ」と前向き。三木監督も「２年目の難しさもあるから、彼の気持ちを引き締めさせながら余裕が出ないように。大きなけがにも注意しながら」と最大限のサポートをしていくつもりだ。自覚を胸に今季以上の活躍をみせ、宗山が２年目のジンクスを吹き飛ばす。