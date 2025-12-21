2014年の朝ドラ『マッサン』再放送へ シャーロットがコメント発表【全文】
2014年の連続テレビ小説『マッサン』の再放送が、総合テレビで22日よりスタートする（月〜金 後0：30 ※NHK ONEで同時・見逃し配信予定）。
【写真】『マッサン』名シーン 政春＆エリーの2ショット
ウイスキーづくりに目覚めたマッサンこと亀山政春と、母国スコットランドを離れて来日した妻・エリーとが、数々の苦労を二人三脚で乗り越え、激動の時代をまっすぐに生きる愛と冒険の物語。
■主人公マッサンの妻・エリー役 シャーロット・ケイト・フォックスのコメント
親愛なる皆さまへ
「マッサン」が再放送されると聞き、胸がいっぱいになるほど嬉しい気持ちに
なりました。この作品は、私の人生の中で最も大きく、最も挑戦的で、
そして何よりも人生を変えてくれた冒険でした。
毎日が、笑いと涙、そして純粋な喜びに満ちていました。
今もなお、素晴らしい共演者の皆さんのことをとても恋しく思っていますし、
新しい作品で輝いている姿を拝見するたびに、心から嬉しくなります。
当時まだ未熟だった私を信じ、この作品に迎え入れてくださったNHKの皆さま、
そしてプロデューサーの方々に、心より感謝申し上げます。
また、エリー、そして私自身を温かく迎え入れてくださった日本の皆さま、
本当にありがとうございました。皆さまのおかげで、日本は私にとって
第二の故郷となりました。
この美しい贈り物を、もう一度ありがとうございます。
心からの愛を込めて
■物語
単身スコットランドに渡り、ウイスキー醸造技術を学ぶ政春（玉山鉄二）は、エリー（シャーロット・ケイト・フォックス）と出会い恋に落ちる。国産初のウイスキー誕生を夢見るマッサンと、母国を離れ初めて日本にやってきたエリーには、次々と試練が待ち受けていた。激動の時代を夫婦の絆でまっすぐに生きるマッサンとエリーの愛と冒険の物語。
■キャスト・スタッフ
【作】羽原大介
【音楽】富貴晴美
【主題歌】中島みゆき 「麦の唄」
【語り】松岡洋子
【出演】
玉山鉄二 シャーロット・ケイト・フォックス
相武紗季 八嶋智人 早見あかり 西田尚美 濱田マリ 江口のりこ
浅香航大 堀井新太 泉澤祐希 酒井若菜 温水洋一 螢雪次朗
前田吟 西川きよし 小池栄子 風間杜夫 泉ピン子 堤真一 ほか
【初回放送】2014年9月29日から2015年3月28日 総合テレビ「連続テレビ小説」にて放送
