大みそかヒロミの相撲部屋リフォームに“豪華助っ人” 上白石萌歌＆生田斗真、篠原涼子＆小関裕太が参戦
12月31日放送の日本テレビ『ヒロミが解決！八王子リホーム 大晦日SP〜豪華助っ人たちと、相撲部屋をつくる。〜』（後6：00〜後11：30）に、俳優の上白石萌歌＆生田斗真、篠原涼子＆小関裕太が出演することが21日、発表された。
【番組カット】作業着姿もキュート＆クールな上白石萌歌＆生田斗真
史上最大！ヒロミが子ども達のため、壊れた相撲部屋を大規模リホーム、大晦日にその完成を生放送する「ヒロミの大晦日リホーム」。未来の横綱を夢見る子どもたちの相撲クラブが、今秋の台風でテント屋根が壊れてしまい、土俵で練習できないお悩みに、全力で向きあう同番組。築100年以上の古民家を子どもたちが快適に過ごせるようリフォームしたい…練習に励む子ども達のためにシャワーを作ってあげたい、など多くのお悩みに向け、絶賛作業中。
難題だらけの相撲部屋の解体工事も終わった11月下旬。いよいよ子どもたちの練習場・土俵作りに着手することに。そこに、助っ人としてやってきたのが篠原と小関。篠原とは会うのが約30年ぶりというヒロミは驚き、思わず「涼子が来るようなところじゃないよ」とひとこと。連日の作業で疲れているヒロミと職人のために、2人は愛情のこもった炊き出しを作るという。メニューはカレーライスとカレーうどん。具材のカットから始める2人だが下ごしらえが終わった所で、小関が作業中のヒロミのもとを訪れ、土俵の基礎づくりをお手伝い。
巨大な土俵(10メートル×12メートル)の基礎となる部分に、格子状に組まれた鉄筋のワイヤーで結び土俵の強度を上げていく。黙々と2人で作業していると、篠原から炊き出しの完成の知らせが届くが、小関は作業に夢中になりなかなか中断しない。そんな小関に「（作業）嫌いじゃないねあの子」と思わずヒロミも感心。
出来上がったカレー＆カレーうどんを、篠原自らヒロミと職人40人に提供。ヒロミ＆一同「うまい！」と大喜び。寒空の下の作業で疲れた体に温かいカレーが染み渡る。再び土俵作りがスタート。果たしてこの相撲部屋、大晦日までに完成は間に合うのか。
また12月中旬に、築100年の古民家に入る家具作り中のヒロミの元へ駆けつけたのは上白石と生田。生田が10代の頃から共演していたヒロミと当時の話で盛り上がる中、家具作りがスタート。
２人が作るのは相撲クラブの子どもたちが荷物を置ける棚。木材をカットし、棚の形に組み上げていく作業に生田・上白石も興味津々。この棚に取り付ける扉に、竹を切り張りして和モダンな家具に仕上げるというが、ここでヒロミから2人へ「白と黒、２色の竹を使って扉のデザインを考えるように」という課題が。上白石＆生田は竹を並べて色を決めていく。交互がいいのか、１色がいいのか２人は試行錯誤。色以外にも太さや曲がり具合などもさまざま。よりオシャレに見えるよう大量の竹の中からベストな竹を選別していく。使う竹が決まったら扉の板の長さに合わせてカット、さらに、鉈（ナタ）を使って縦に竹を割いていく。試行錯誤しながら割いた竹を扉の板に張り付けて完成だが、ヒロミの反応は一体。上白石＆生田の想いも詰まった棚は、どんな仕上がりなのか、その模様は大晦日の放送でお披露目となる。
そして、この後も超強力な助っ人がまだまだ参戦。子どもたちの夢をお手伝いするメンバーは一体誰なのか。
■コメント
＜土曜ドラマ「パンダより恋が苦手な私たち」＞
上白石萌歌
普段あまりDIYなどしたことがなかったのですが、ヒロミさんのサポートもありとっても楽しくて、新たな「好き」を見つけることが出来ました！ナタで竹を切っている姿や、生田さんとのチームワークに注目してください！
生田斗真
ひさびさにヒロミさんにお会いして、学校の先生に会ったときのような気持ちになりました笑。「ピシー！」と背筋が伸びる気持ちでした。僕もあまりDIYなど経験がなかったのですが、すごく楽しくて、いつか自分自身の物を作れるようになりたい！と思いました！
＜日曜ドラマ「パンチドランクウーマン」＞
篠原涼子
ヒロミさんにお会いできるのを、今回すごく楽しみにして来ました！ヒロミさんやスタッフのみなさんに、おいしいおいしいおもてなしをしたいと思います。本格的な現場でびっくりしたのですが、みなさんに美味しいご飯を作れるように頑張ります！
小関裕太
もともと物作りが好きで、小学生の頃将来の夢が「歌って踊れる大工さん」でした笑。今回初めての作業で、地道にコツコツやるようなものだったのですが無心に、つい夢中になってしまいました。とっても楽しかったです！
【番組カット】作業着姿もキュート＆クールな上白石萌歌＆生田斗真
史上最大！ヒロミが子ども達のため、壊れた相撲部屋を大規模リホーム、大晦日にその完成を生放送する「ヒロミの大晦日リホーム」。未来の横綱を夢見る子どもたちの相撲クラブが、今秋の台風でテント屋根が壊れてしまい、土俵で練習できないお悩みに、全力で向きあう同番組。築100年以上の古民家を子どもたちが快適に過ごせるようリフォームしたい…練習に励む子ども達のためにシャワーを作ってあげたい、など多くのお悩みに向け、絶賛作業中。
巨大な土俵(10メートル×12メートル)の基礎となる部分に、格子状に組まれた鉄筋のワイヤーで結び土俵の強度を上げていく。黙々と2人で作業していると、篠原から炊き出しの完成の知らせが届くが、小関は作業に夢中になりなかなか中断しない。そんな小関に「（作業）嫌いじゃないねあの子」と思わずヒロミも感心。
出来上がったカレー＆カレーうどんを、篠原自らヒロミと職人40人に提供。ヒロミ＆一同「うまい！」と大喜び。寒空の下の作業で疲れた体に温かいカレーが染み渡る。再び土俵作りがスタート。果たしてこの相撲部屋、大晦日までに完成は間に合うのか。
また12月中旬に、築100年の古民家に入る家具作り中のヒロミの元へ駆けつけたのは上白石と生田。生田が10代の頃から共演していたヒロミと当時の話で盛り上がる中、家具作りがスタート。
２人が作るのは相撲クラブの子どもたちが荷物を置ける棚。木材をカットし、棚の形に組み上げていく作業に生田・上白石も興味津々。この棚に取り付ける扉に、竹を切り張りして和モダンな家具に仕上げるというが、ここでヒロミから2人へ「白と黒、２色の竹を使って扉のデザインを考えるように」という課題が。上白石＆生田は竹を並べて色を決めていく。交互がいいのか、１色がいいのか２人は試行錯誤。色以外にも太さや曲がり具合などもさまざま。よりオシャレに見えるよう大量の竹の中からベストな竹を選別していく。使う竹が決まったら扉の板の長さに合わせてカット、さらに、鉈（ナタ）を使って縦に竹を割いていく。試行錯誤しながら割いた竹を扉の板に張り付けて完成だが、ヒロミの反応は一体。上白石＆生田の想いも詰まった棚は、どんな仕上がりなのか、その模様は大晦日の放送でお披露目となる。
そして、この後も超強力な助っ人がまだまだ参戦。子どもたちの夢をお手伝いするメンバーは一体誰なのか。
■コメント
＜土曜ドラマ「パンダより恋が苦手な私たち」＞
上白石萌歌
普段あまりDIYなどしたことがなかったのですが、ヒロミさんのサポートもありとっても楽しくて、新たな「好き」を見つけることが出来ました！ナタで竹を切っている姿や、生田さんとのチームワークに注目してください！
生田斗真
ひさびさにヒロミさんにお会いして、学校の先生に会ったときのような気持ちになりました笑。「ピシー！」と背筋が伸びる気持ちでした。僕もあまりDIYなど経験がなかったのですが、すごく楽しくて、いつか自分自身の物を作れるようになりたい！と思いました！
＜日曜ドラマ「パンチドランクウーマン」＞
篠原涼子
ヒロミさんにお会いできるのを、今回すごく楽しみにして来ました！ヒロミさんやスタッフのみなさんに、おいしいおいしいおもてなしをしたいと思います。本格的な現場でびっくりしたのですが、みなさんに美味しいご飯を作れるように頑張ります！
小関裕太
もともと物作りが好きで、小学生の頃将来の夢が「歌って踊れる大工さん」でした笑。今回初めての作業で、地道にコツコツやるようなものだったのですが無心に、つい夢中になってしまいました。とっても楽しかったです！