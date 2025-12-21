お笑いコンビ「レインボー」池田直人（32）が20日に放送されたTBS系「芸人総選挙2025」（後6・51）に出演。今年になって多くなった悩みを明かした。

今年最もおもしろかったお笑いタレントを、1000人以上の芸人へのアンケート調査投票をもとにランキング化し、上位50人を発表。その中で「今年飛躍した芸人に密着」のVTRがあり、レインボーが1日密着された。

池田はコントで女性役を演じることが多く、化粧品ブランドのプロデュースやコスメ系YouTubeなど美容の仕事が絶好調だと紹介された。そして、劇場出番に備えて女性へと変身した姿が映し出された。

そこで池田には「ある悩み」があるとされた。それは「先輩の芸人さんにセクハラされるのは今年特に多くなりましたね」と明かされた。セクハラする人物については「（空気階段）もぐらと（ビスケットブラザーズ）原田」とした。

これにスタジオは笑いに包まれながら「もう終わりだよ」「嫌な2人ですね」といった声もあがった。すると、VTRで原田が池田の準備を近くで見守る姿が映し出された。「“何してんねん”って言いながら近づく。できるだけ近くにおる。“お前何やそれ”とか“めっちゃキレイになってるやんけ”とか。できるだけ近くにおる」と語られ、池田がカツラの前髪を整えている際には覗き込んでいた。この行動には笑いが起きつつ「うわぁー…」と悲鳴もあがっていた。