お笑いコンビ「レインボー」池田直人（32）が20日に放送されたTBS系「芸人総選挙2025」（後6・51）に出演。相方・ジャンボたかお（36）の本名と13年間で増加した体重を暴露した。

今年最もおもしろかったお笑いタレントを、1000人以上の芸人へのアンケート調査投票をもとにランキング化し、上位50人を発表。その中で「今年飛躍した芸人に密着」のVTRがあり、レインボーが1日密着された。

VTRでジャンボが大柄な体格のおかげで、大きいサイズの紳士服を取り扱う「サカゼン」のアンバサダーに就任、ディズニー映画の声優に抜てきされたと語られた。また、映画でセイウチ役の声優に「はっきりと見た目からキャスティングされたらしいです」と笑みを浮かべた。

これに相方・池田が「ジャンボが体重増加して…100キロの時の実方くん（じつかた＝ジャンボの名字）やったら来なかったな。NSCの時の」と体重が増えたおかげだとした。この言葉に密着したスタッフが「え?体重増加されたんですか?」とびっくり。

この問いに池田は「そうですよ。見てられないですよ。俺は」とあきれ顔。ジャンボは「初めて会った時は85キロぐらい」と振り返ると、池田が「だからこの13年間で48キロ増えてる」と現在の133キロからすぐに計算。この数字にジャンボ自身が「気持ち悪い…」とドン引きしていた。