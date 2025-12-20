霜降り明星・せいや、粗品のTHE W“辛口審査”は「普通やけどな？」

お笑いコンビ・霜降り明星のせいや（33歳）が、12月19日に放送されたラジオ番組「霜降り明星のオールナイトニッポン」（ニッポン放送）に出演。「THE W」の辛口審査で話題となった粗品について「普通やけどな？」と語った。



番組冒頭、霜降り明星・せいやが相方・粗品の「THE W」での審査が話題となっていることについて「おもろいなぁ」と話した後、「辛口審査、みたいなんで話題になってるところはちょっと納得いかんというか。普通やけどな？ ってちょっと思った。もっと辛口な人知ってるから」とコメント。



粗品は「結構、我ながら辛口やったで、俺」と話したが、せいやは「全然ですよ。ほんまにね、『マジシャン日本一決定戦』っていう大会の、元ナポレオンズのボナ植木さんって方いらっしゃるんですけど、その方の審査えぐいから見てください」と語った。